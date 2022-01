Opravár s 20-ročnými skúsenosťami radí: Túto vec by ste nikdy nemali prať v práčke

USA - Práčky toho dokážu vyprať naozaj veľa, ale nie všetko. Jeden z najviac vyťažených spotrebičov v domácnosti by ste si preto mali chrániť a pri praní dodržiavať zopár jednoduchých, ale dôležitých pravidiel, aby vám slúžila čo najdlhšie. Podľa odborníkov by ste v nej napríklad nemali nikdy prať túto jednu vec.

Nezabúdajte, že aj elektrickí pomocníci v domácnosti majú pri vykonávaní svojich funkcií určité limity. Ak by vám náhodou napadlo vyprať v práčke kúpeľňovú predložku, tak vedzte, že robíte veľkú chybu, pretože takýmto spôsobom ju preťažujete a môžete poškodiť jej najdôležitejšie časti. "Problém spočíva v tom, že kúpeľňové predložky absorbujú veľa vody a nakoniec prekročia hmotnosť bielizne odporúčanú výrobcom," vysvetľuje opravár s dvadsaťročnými skúsenosťami Scott Flint z Kalifornie. Moderné práčky majú oveľa vyššiu rýchlosť odstreďovania ako tie v minulosti. Niekedy je to až 1 200 otáčok za minútu pri vysokorýchlostnom odstreďovaní. "Tieto rýchlejšie obrátky produkujú pri ťažkých kusoch bielizne obrovskú silu a zvýšená hmotnosť trhá práčku na kusy," doplnil.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Podľa Flinta existujú dva spôsoby, ako sa tento kúpeľňový doplnok môže stať príčinou veľmi nákladnej opravy práčky. "Kúpeľňové predložky majú väčšinou gumenú podložku, ktorá sa pri pracom cykle rozpadá. Malé gumené kúsky potom blokujú vypúšťacie čerpadlo, upchávajú jeho motor a odtokové potrubie." Aj rohože bez gumených podložiek však môžu upchať odtokové potrubie, keďže sa pri ich praní oddeľujú vlákna. Zároveň dokážu fyzicky zlomiť inú kritickú časť zariadenia. "Zadné ložisko, ktoré podopiera odstredivý kôš, je pri odstreďovaní predložiek preťažené veľkou dostredivou silou generovanou cyklom odstreďovania. Výrobcovia by preto mali upozorňovať zákazníkov, aby neprali v práčke kúpeľňové predložky," myslí si opravár.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Perte ich ručne

Ručným praním kúpeľňových predložiek ušetríte prípadné náklady na opravu práčky a zároveň predĺžite ich životnosť. Naplňte vaňu teplou vodou a pridajte prací prostriedok. Nezabudnite si natiahnuť vedľa vane uterák na miesto, kde zvyčajne býva predložka, aby ste chránili dlažbu. Látkovú časť predložky vyčistite pomocou špongie alebo kefy a potom osprchujte studenou vodou. Nechajte ju voľne sušiť.

Nedávajte do práčky ani iné textílie, ktoré sú veľmi ťažké, keď sú mokré

Kúpeľňové predložky nie sú to jediné, čo môže vašej práčke výrazne uškodiť. Flint pripomína, že by ste v nej nemali prať žiadne textílie, ktoré sú po namočení veľmi ťažké, ako napríklad prikrývky, spacie vaky, pelechy pre psov, závesy, hrubé deky či koberce. Pri čistení týchto textílií je lepšie využiť služby práčovne alebo čistiarne. V opačnom prípade buďte pripravení na to, že si budete musieť kúpiť novú práčku každých pár rokov.