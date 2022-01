FOTO Návštevníkov zoo vystrašil pohľad do jazierka: Tajomné stvorenie, pracovníci odhalili pravdu

Pracovníci v zábavnom parku Folly Farm a rodinnej zoologickej záhrade vo waleskej obci Begelly si vydýchli, keď zistili, že neznámy tvor v jednom z jazierok blízko výbehu mangustov pásikavých nie je záhadný živočích, ale detská hračka. Išlo o umelého krokodíla. V jazierku zrejme skončil omylom.

"Toto tajomné stvorenie si všimol jeden z našich návštevníkov cez víkend a všetci sme sa poškrabali na hlavách... Bola to miniatúrna príšera z jazera Loch Ness? Záhadná vodná jašterica?! Poslali sme náš zoologický tím, aby to preskúmal a môžeme vás všetkých ubezpečiť, že to bol len hračkársky krokodíl, ktorý niekomu spadol do rybníka," uviedli zamestnanci zoo na sociálnej sieti. "Všetkých nás to rozosmialo v toto šedé pondelkové ráno," dodali vo svojom príspevku na Facebooku.