Novou zbraňou proti COVIDU má byť táto rastlina! Jej zlúčeniny zabraňujú vírusu infikovať telo

CORVALLIS - Konope, resp. marihuana môže zastaviť šírenie koronavírusu v ľudskom tele. Štúdia odhalila, že zlúčeniny tejto rastliny sú schopné preniknúť do ľudských buniek a naviazať sa na spike proteín. Takýmto spôsobom zabránia vírusu preniknúť do ľudského tela.

Výskumný tím zo Štátnej univerzity v Oregone identifikoval dvojicu kyselín konope, ktoré sú schopné sa viazať na proteín vírusu SARS-CoV-2, a teda blokujú vírus, ktorý potom neinfikuje človeka, uvádza Forbes. Zlúčeniny konope, ktoré sa môžu užívať perorálne, blokujú alfa a beta varianty v prípade infikovania ľudských buniek. Vedec Richard van Breemen z Global Hemp Innovation Centre v americkom štáte Oregon a zároveň vedúci štúdie uviedol, že "kyseliny konope sú bohaté na tieto potrebné zlúčeniny". Nie sú to látky ako THC, zložka marihuany, ktorá pôsobí na mozog.

Štúdia odhalila, že zlúčeniny sú úspešné aj v boji proti iným variantom ako B.1.1.7, ktorý bol prvýkrát lokalizovaný vo Veľkej Británii, alebo B.1.351 z Južnej Afriky. Špecifické zlúčeniny sú tvorené kyselinou kanabigerelovou (CBGA) a kyselinou kanabidiolovou (CBDA). Zaujímavé pritom je, že CBDA a spike proteín poskytujú rovnaký druh liečiva, aký sa nachádza vo vakcínach proti covidu. "SARS-CoV-2, vyznačujúci sa korunkovými výbežkami na vonkajšom povrchu, obsahuje vlákna RNA, ktoré kódujú jeho štyri hlavné štrukturálne proteíny - hrot, obal, membránu a nukleokapsid, ako aj šestnásť neštrukturálnych a niekoľko doplnkových proteínov," povedal van Breemen.

Ako pokračoval, akákoľvek časť infekčného cyklu je potenciálnym cieľom pre antivírusovú intervenciu a spojenie väzbovej domény receptora vrcholového proteínu s receptorom ACE2 na povrchu ľudskej bunky je kritickým krokom v tomto cykle. To znamená, že inhibítory vstupu do buniek, ako sú kyseliny z konope, by sa mohli použiť na prevenciu infekcie SARS-CoV-2 a tiež na skrátenie infekcií tým, že zabránia vírusovým časticiam infikovať ľudské bunky.

Zdroj: Getty Images

Používanie zlúčenín na blokovanie interakcie vírus-receptor nie je ničím novým. Tento proces sa už osvedčil pri liečbe HIV a hepatitídy. "Jednou z hlavných obáv pri pandémii je šírenie variantov, ktorých je veľa a B.1.1.7 a B.1.351 patria medzi najrozšírenejšie. Naše údaje ale ukazujú, že CBDA a CBGA sú účinné proti dvom variantom, ktoré sme skúmali a dúfame, že tento trend sa rozšíri na ďalšie existujúce a budúce varianty," dodal van Bremen.