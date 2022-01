FOTO Muža (36) uniesli, keď mal štyri roky: Neuveríte, ako po rokoch našiel svoju rodinu!

Li Ting-wej z čínskej provincie Jün-nan sa v rozhovore pre Sky News vyjadril, že od detstva túžil po domove, ktorý mu zobrali. Dozvedel sa, že niektoré unesené deti našli po dlhých rokoch svojich príbuzných. V decembri sa preto rozhodol cez aplikáciu Douyin (niečo ako TikTok v Číne) zdieľať video, pomocou ktorého dúfal, že nájde cestu k rodine. Je na ňom zobrazená jedna z čínskych osád a meno ženy, ktorej bol odobratý štvorročný syn.

Here is the map Li Jingwei drew and posted online.



The map included features like a building he believed to be a school, a bamboo forest, and a small pond. pic.twitter.com/28fxkxykxW — Sophie Williams (@sophierose233) January 1, 2022

Nasledovalo niečo ako zázrak, pretože matka ho nakoniec vyhľadala. Podarilo sa jej to aj napriek tomu, že vo videu nie je spomenutý názov dediny ani trasa, ktorá do nej vedie. Testy DNA boli už len formalitou, ktoré len potvrdili príbuzenský vzťah. Symbolické bolo aj to, že žene sa strateného syna podarilo vyhľadať akurát na Nový rok. Pár dní predtým, ako sa mali stretnúť, absolvovali ešte spoločný videohovor. "Moja mama sa hneď rozplakala. Vo videohovore som ju hneď spoznal. Máme totiž rovnaké pery a dokonca aj zuby," povedal Li.

Do najmenších detailov

Takmer všetko, na čo si Li počas ich rozhovoru spomenul, bolo správne. Dokonca aj nákres domu na papieri bol celkom podrobný. Zmenilo sa však to, že v ňom už nikto nebýva. Li Ting-wej bol unesený v roku 1989, keď mal štyri roky. Predali ho do rodiny v územnom obvode Lankao, ktorý je od jeho domova vzdialený viac ako 1600 kilometrov. Od prvých dní začal na zem kresliť obrázky svojej dediny. Práve preto je na spomínanom videu nakreslený tak detailný obraz. "Bol to už môj zvyk. Tak veľmi som sa chcel vrátiť domov, že každý deň som niečo nakreslil," ozrejmil. Spomína si na každý strom, väčšie skaly, dobytok a dokonca aj na to, kadiaľ cez osadu tiekol potok.

Li Jingwei was kidnapped in Yunnan province in 1989 and sold to a family thousands of miles away. @BBCNews https://t.co/DprdmFfjJ6 — China Reviewed (@ChinaReviewed) January 2, 2022

"Odmalička som bol vychovávaný k tomu, že štúdium je správna cesta k lepšiemu životu. Môj otec už nežije, ale mám malého brata aj švagrinú, ktorá sa so mnou hrávala. V detstve som si myslel, že je to moja staršia sestra. Tiež si prešla podobným peklom ako ja. Vďaka tomu, že prečítala veľa kníh, našla svoj domov," dodal Li na záver.