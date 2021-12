Žena pozvala kamarátku na Vianoce k sebe domov: Osudná chyba! Netušila, čo nasledovalo

Vianoce sú symbolom štedrosti a prejavov náklonnosti voči iným. Toto poslanie najkrajších sviatkov v roku sa snažila naplniť aj žena, ktorá pozvala k vianočnému stolu svoju kamarátku. Nakoniec sa ale kvôli tomu dostala do trápnej situácie. "S kamarátkou sme prisťahovalkyne, takže si ceníme priateľstvo, pretože v tejto krajine nemáme rodinu," začína svoje rozprávanie. A presne to bol dôvod, prečo ju pozvala k slávnostnému stolu tak, ako to zvykla robiť aj v minulosti.

Zdroj: Getty Images

Situácia sa však začala komplikovať, pretože kamarátka jej oznámila, že príde aj s ďalšími štyrmi ľuďmi. So svojím bývalým priateľom, ktorý chcel tráviť sviatky u nej doma, aby bol s ich dieťaťom a ďalšími jeho dvomi deťmi, ktoré má s inou ženou. "Povedala som jej, že ona je vždy vítaná, ale on nie," píše užívateľka. Kamarátke zároveň vysvetlila, že ak chce jej ex tráviť Vianoce so všetkými svojimi deťmi, tak samozrejme môže, ale nie u nej doma. "Pred covidom by som s tým pravdepodobne súhlasila, pretože na Vianoce sme mali vždy veľa hostí, ale teraz je všetko inak."

Všetko zhoršoval aj fakt, že dcéra ženy, ktorá urobila pekné gesto, je imunokompromitovaná, takže musí kvôli tomu čo najviac obmedziť kontakt s inými osobami. V diskusnom fóre ďalej uviedla, že teraz sa cíti previnilo a má kvôli svojmu rozhodnutiu výčitky. Ľudia jej však v komentároch vyjadrovali podporu. "Päť ľudí na váš účet?! A ešte sa budú pravdepodobne navzájom urážať a hádať? Haha, nie, ďakujem!" Ďalší napísal, že nemusí mať z toho zlý pocit a je si istý, že kamarátka, jej bývalý a jeho deti budú mať krásne Vianoce kdekoľvek a vôbec to nie je jej problém.