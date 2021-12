KORONAVÍRUS Muž sa nechal zaočkovať 10-krát za jediný deň! Keď zistíte, prečo to urobil, budete zúriť

Viaceré novozélandské médiá minulý týždeň zverejnili správu o tom, že nemenovanému mužovi zaplatilo niekoľko ľudí za to, že im pomohol sfalšovať záznamy o očkovaní. Chlap je obvinený z toho, že návštívil viaceré očkovacie miesta a vydával sa za osoby, ktoré si ho údajne najali. Za jeden deň tak mal dostať až desať dávok proti ochoreniu COVID-19. Astrid Koornneefová, manažérka skupiny pre očkovanie a imunizačný program COVID-19 na novozélandskom ministerstve zdravotníctva, potvrdila, že tamojší zdravotníci si boli vedomí tohto problému. Údajne už spolupracujú s inými vládnymi agentúrami a berú túto záležitosť veľmi vážne.

Zdroj: TASR - Ján Krošlák

Potenciálne zdravotné následky podania desiatich vakcín v jeden deň nie sú známe, hoci je známe, že riziko vedľajších účinkov vakcín sa výrazne zvyšuje so zvyšujúcou sa dávkou. Koornneefová vyzvala ľudí, "ktorí dostali viac dávok vakcíny než sa odporúča, aby vyhľadali klinickú pomoc hneď, ako to bude možné". Tiež poznamenala, že tí, ktorí sa budú pokúšať o falšovanie očkovacích dokladov, sa dopúšťajú podvodu a ohrozenia zdravia iných. "Prevziať identitu inej osoby a dostať lekárske ošetrenie je nebezpečné. Ohrozuje to osobu, ktorá dostane očkovanie s predpokladaným identifikačným údajom aj osobu, ktorej zdravotný záznam ukáže, že bola očkovaná, aj keď v skutočnosti nebola," doplnila.

Takmer 80 percent obyvateľov Nového Zélandu dostalo aspoň jednu dávku vakcíny proti COVID-19. Krajina uzákonila prísne obmedzenia v oblasti verejného zdravia v prvých dňoch pandémie, vďaka čomu mala len veľmi málo prípadov. Nový Zéland v súčasnosti pred plošným lockdownom uprednostňuje obmedzenia pre neočkovaných. Premiérka Jacinda Ardernová nedávno zaviedla nový systém "semaforov" na riešenie pandémie, pričom obmedzenia sa líšia v závislosti od závažnosti prepuknutia v miestnych oblastiach.