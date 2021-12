Najnovšie odhalenie vedcov: Takto získate maximálnu imunitu voči KORONAVÍRUSU

Podľa najnovších zistení kombinácia očkovania a prirodzene získanej imunity po prekonaní covidu zvyšuje produkciu maximálne účinných protilátok proti vírusu SARS-CoV-2. Uvádza sa to vo výsledkoch výskumu zverejnenom v časopise mBio. To by mohlo platiť aj v prípade viacerých variantov vírusov vrátane delty a omikronu.

Napriek tomu, že štúdia bola vykonaná pred výskytom týchto dvoch variantov, výsledky by sa mohli potenciálne vzťahovať aj na ne. "Hlavným posolstvom nášho výskumu je, že u niekoho, kto mal COVID-19 a potom sa dal zaočkovať, sa zvýši nielen množstvo protilátok, ale aj kvalita protilátok. A tým sa zas zvýši schopnosť protilátok pôsobiť proti variantom," vysvetlil hlavný autor štúdie Otto Yang, profesor medicíny v odbore infekčných chorôb a mikrobiológie, imunológie a molekulárnej genetiky na David Geffen School of Medicine na Kalifornskej univerzite. To podľa neho naznačuje, že opakované vystavenie sa spike proteínu umožňuje imunitnému systému pokračovať v zlepšovaní protilátok, ak niekto mal COVID-19 a potom bol očkovaný. Zatiaľ nie je známe, či by rovnakú výhodu získali aj ľudia, ktorí sú opakovane očkovaní, ale nikdy neprekonali COVID-19.

Zdroj: SITA/AP Photo/Vadim Ghirda, File

Vedci porovnávali krvné protilátky u pätnástich očkovaných ľudí, ktorí predtým neboli infikovaní vírusom SARS-CoV-2, s protilátkami vyvolanými infekciou u desiatich ľudí, ktorí nedávno prekonali nákazu, ale neboli zaočkovaní. O niekoľko mesiacov neskôr bolo desať účastníkov očkovaných a vedci znovu analyzovali ich protilátky. Väčšina ľudí v oboch skupinách dostala dvojdávkové vakcíny Pfizer–BioNTech alebo Moderna. Výskumníci hodnotili, ako protilátky pôsobili proti panelu spike proteínov s rôznymi bežnými mutáciami v doméne viažucej receptor, ktorá je cieľom protilátok pomáhajúcim neutralizovať vírus blokovaním jeho väzby na bunky.

Zdroj: Getty Images

Zistili, že mutácie v doméne viažucej receptor znížili účinnosť protilátok získaných buď prirodzenou infekciou alebo očkovaním, a to v približne rovnakej miere u oboch skupín ľudí. Keď boli predtým infikovaní ľudia očkovaní asi rok po prekonaní infekcie, účinnosť ich protilátok bola maximalizovaná do tej miery, že rozpoznali všetky varianty COVID-19, ktoré vedci testovali. Opakované očkovanie môže mať schopnosť dosiahnuť ten istý účinok ako očkovanie po prekonaní covidu, hoci na overenie tejto teórie bude potrebný ďalší výskum.