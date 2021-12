Vedci zisťovali, ako sa dá zvýšiť libido: Toto sa stane, keď žena užije Viagru!

ALBUQUERQUE - Viagra, známa modrá pilulka, slúži na liečbu erektilnej dysfunkcie. Naskytá sa však otázka, čo by v prípade nedostatku libida mohli užiť ženy. Napriek tomu, že existujú aj "ženské viagry", nemali by ste ich užívať. Tu je niekoľko dôvodov, prečo.

Americký Úrad pre potraviny a liečivá (FDA) neschvaľuje užívanie Viagry u žien. Kým v USA je tento liek dostupný iba na predpis, v Británii je voľne dostupný aj bez neho pre mužov nad 18 rokov. Pred odovzdaním lieku by však mal lekárnik položiť zákazníkovi niekoľko otázok, Viagru totiž nie je dobré používať bez predošlej konzultácie s lekárom.

Ako funguje Viagra?

Sildenafil je aktívna zložka nachádzajúca sa v liekoch bežne predávaných ako viagra. Sildenafil pôvodne objavili vedci spoločnosti Pfizer v 80. rokoch minulého storočia, keď hľadali liek na liečbu bolesti hrudníka súvisiacej so srdcom. Domnievali sa, že liek zablokuje pôsobenie enzýmu nazývaného PDE5. Tým, že sildenafil zastaví činnosť PDE5, spôsobí uvoľnenie krvných ciev, zvýšenie prietoku krvi a zníženie krvného tlaku. U mužov sa však objavil zvláštny vedľajší účinok, a to erekcia. Existuje mnoho typov PDE, no práve PDE5 je vysoko exprimovaný v telesnom erektilnom tkanive penisu. To znamená, že liek je obzvlášť účinný pri zvyšovaní prietoku krvi do penisu, čo vedie k erekcii. Keďže erektilná dysfunkcia je bežná u ľudí všetkých vekových kategórií, liek bol v roku 1998 schválený na lekárske použitie na liečbu mužskej impotencie v USA a Európskej únii.

Zdroj: Getty Images

Čo robí Viagra ženám?

Hoci Viagra nie je schválená na všeobecné použitie u žien, množstvo vedeckých štúdií skúmalo, aký vplyv má na nežné pohlavie jej účinná látka sildenafil. Je známe, že inhibítory PDE5, ako je sildenafil, tiež spôsobujú zvýšený prietok krvi do vagíny a klitorisu. Je to preto, že PDE5 je exprimovaný vo vaginálnych, klitoriálnych a labiálnych hladkých svaloch, rovnako ako v telesnom erektilnom tkanive penisu. Menší výskum z roku 2008 zistil, že sildenafil môže pomôcť ženám užívajúcim antidepresíva vzrušiť sa. Širšie dôkazy o tom, že Viagra môže byť prospešná pre ženy s nízkym libidom, sú však rozporuplné. Napríklad väčšia klinická štúdia z roku 2002 skúmala, či by sildenafil mohol pomôcť ženám s poruchou ženského sexuálneho vzrušenia, no ukázalo sa, že tabletka nemala žiadny významný vplyv.

Zdroj: Getty Images

Okrem tohto nedostatku dôkazov môže liek spôsobiť niektoré nežiaduce vedľajšie účinky, ako sú bolesti hlavy, návaly horúčavy, závraty, nevoľnosť, upchatý nos a poruchy videnia. Vo všeobecnosti ale existuje nedostatok údajov o tom, či je liek pre ženy bezpečný. V prípade liečby erektilnej dysfunkcie bol liek testovaný iba na mužoch a skutočný vplyv, ktorý môže mať na ženy, najmä z dlhodobého hľadiska, je zatiaľ neznámy. Štúdia zo začiatku tohto roka však zistila, že Viagra môže výrazne znížiť riziko ďalšieho srdcového infarktu a predĺžiť dĺžku života u mužov, ktorí už majú diagnostikované kardiovaskulárne ochorenie. Len nedávno ďalšia sľubná štúdia dokonca naznačila, že tabletka by mohla pomôcť odvrátiť Alzheimerovu chorobu.

Existuje ženská viagra?

Diskusie o "ženskej viagre" sa vo všeobecnosti odvolávajú na lieky nazývané flibanserín, ktoré sa dodávajú v malých ružových tabletkách predávaných pod značkou Addyi alebo Bremelanotid, ktorý je zase predávaný pod značkou Vyleesi. FDA v posledných rokoch schválila oba tieto lieky na liečbu nedostatku libida, ktoré sa u žien objavuje zvyčajne pred menopauzou. Okolo týchto liekov však existuje značné množstvo kontroverzií. Na rozdiel od Viagry, ktorá vyvoláva čisto fyziologickú reakciu, spomínané dva lieky pôsobia na časť mozgu, ktorá je spojená s náladou a myslením. Flibanserín bol totiž pôvodne vyvinutý ako antidepresívum.

Zdroj: Getty Images

Do akej miery sú lieky účinné, zatiaľ nie je jasné, pretože výsledky sú zmiešané a sú spojené s nežiaducimi vedľajšími účinkami. Nedostatok priamo porovnateľných liekov pre ženy s overenými výsledkami a ľahkým prístupom vyvolal diskusiu o tom, ako sa vo vede zaobchádza so ženskou sexualitou, ako aj o medikalizácii nedostatočného libida.