VIDEO vystrašilo mnohých ľudí: V blízkosti záhadného tvora by ste sa ocitnúť určite nechceli

Video veľkého tvora podobného opici natočené v lese v americkom štáte Georgia bolo zverejnené na instagramovom účte Cryptid University - profile venovanom zverejňovaniu príbehov o Bigfootovi a iných záhadných bytostiach. Na videu je zachytený veľký čierny ľudoop. Spočiatku sa zdá, že sa prikrčí a potom sa postaví, aby odhalil svoju obrovskú výšku.

Zábery sú síce roztrasené, no ľudia aj napriek veria, že sú pravé. Niektorí priznali, že by sa báli byť svedkami podobného incidentu. "Najlepšie zábery Bigfoota, aké som za poslednú dobu videl," napísal jeden užívateľ. Iní však boli skeptickejší, pokiaľ ide o pravosť videa. "V Georgii robia všelijaké veci pre získanie pozornosti," podotkla jedna osoba.

Istý expert tvrdí, že existuje malá šanca, že by mohli byť skutočné. "Zdá sa, že subjekt hľadí dolu na zem, keď sa otáča, čo naznačuje, že by to mohla byť osoba v obleku, ktorá má nejaké ťažkosti pri skúmaní zeminy. Núti ma to myslieť si, že je to pravdepodobne podvod. Ale nikdy neviete," povedal dokumentarista a filmový režisér Seth Breedlove. Dodal však, že podobné videá v ľuďoch vždy zanechajú viac otázok než odpovedí.