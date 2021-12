Nevesta pobúrila moderátorov KORONA OPATRENÍM na svadbe: Toto chce spraviť s nezaočkovanými

Poslucháčka Heidi sa obrátila na moderátorov rozhlasovej relácie s otázkou či má na svojej marcovej svadbe vyčleniť špeciálny anti-vax stôl, aby boli zaočkovaní hostia spokojnejší, alebo to nemá vôbec riešiť. Moderátor Kyle Sandilands jej odpovedal, že tí, ktorí sa odmietli dať z akéhokoľvek dôvodu zaočkovať, majú na to právo a je to ich voľba.

Jeho kolegyňa Jackie‘O’Hendersonová uviedla, že oddelený stôl zrejme veľmi nepomôže, ak sa budú všetci zabávať spolu a tancovať na jednom parkete. Obaja moderátori sa preto zhodli, že by bolo rozumné požiadať všetkých neočkovaných hostí, aby si pred svadbou urobili test. Heidi i tak ale zvažuje, že očkovaných a neočkovaných hostí predsa len aspoň formálne odčlení.

Zdroj: Getty Images

Kvôli súčasným obmedzeniam v Novom Južnom Walese majú neočkovaní alebo zaočkovaní jednou dávkou povolené zúčastniť sa len malej svadby s maximálnym počtom jedenásť osôb vrátane novomanželov. "Všetci, ktorí nie sú úplne zaočkovaní a zúčastnia sa svadby, musia pri konzumácii jedla a nápojov sedieť," uvádza webová stránka vlády Nového Južného Walesu. Tancovanie je, samozrejme, dovolené.