VIDEO Dievčina (18) vykonala test vernosti: To, čo u mladíka odhalila, ju absolútne šokovalo

Keď už ide do tuhého, ženy si vedia pomôcť aj navzájom. Jedným z takýchto spôsobov je otestovať vernosť chlapa. Aspoň takto to vyzerá v dnešnej dobe na sociálnej sieti TikTok. Dievčatá žiadajú vytypovaných mužov, aby im niečo prezradili, keď s nimi flirtujú. Takýmto spôsobom sa potom muži sami odhalia, či vedia byť verní alebo neverní.

Zdroj: thinkstock.com

Emme presne z tohto dôvodu chodí každý deň neskutočné množstvo správ, kde ju dievčatá žiadajú, aby skúsila flirtovať s ich polovičkami a následne sama uvidí, či sa muži na to chytia. Jeden z takýchto testov však Macovú mimoriadne šokoval. Jedno dievča jej raz napísalo, že má podozrenie, že ju podvádza priateľ, pretože sa dlho nevideli, a keď už konečne prišiel k nej, správal sa veľmi tajnostkársky a stále sa pozeral do mobilu. Emma jej chcela pomôcť, a tak poslala mladíkovi správu na Instagram: "Ahoj, zbadala som ťa, keď si sa mi objavil medzi návrhmi na priateľstvo. Vyzeráš veľmi roztomilo."

Jeho odpoveď však nebola taká, akú očakávala. Povedal jej, že je tu niekto iný, no neverila mu. Následne jej preto ako dôkaz poslal fotku s jeho priateľkou. Emma zostala v šoku, pretože dievča na fotografii nebolo to, ktoré ju kontaktovalo predtým. Nedalo jej to, a preto sa ho ešte spýtala, či ide o jeho priateľku. Odpoveď ju úplne zabila, pretože povedal, že je to jeho snúbenica. "Som úplne v šoku. V každom prípade som poslala správu snúbenici aj jeho priateľke, ktorá ma kontaktovala," uviedla Emma.

Profil snúbenice hľadala na sociálnych sieťach asi dve hodiny, ale ani to ju neodradilo, aby jej povedala pravdu. Keď ju nakoniec našla, napísala jej: "Ahoj, viem, že si ma predtým videla, ako si píšem s tvojím snúbencom, ale je tu niekoľko vecí, ktoré by si mala rozhodne vedieť. Robím testy vernosti partnerov na TikToku a dostala som žiadosť od jedného dievčaťa, aby som preverila, či mu je jej partner verný. Ona však tvrdí, že je to priateľka tvojho snúbenca. Práve jeho vernosť som mala preveriť."

Macová následne poslala snúbenici profil priateľky, aby sa mohli skontaktovať. Snúbenica sa na Emmu vôbec nehnevala, pretože jej profil už poznala a vedela, že ide o test vernosti. Čo sa týka priateľky, ktorá si objednala Macovej služby, bolo jej oznámené, že ten, ktorého považuje za svojho priateľa, je už zasnúbený s inou. "Vedela som, že niečo nie je v poriadku, ale je šialené, že viedol život na dve strany," vyjadrila sa dievčina, ktorá sa s chlapíkom, samozrejme, rozišla.