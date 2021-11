Chcete schudnúť pomocou tejto DIÉTY? Vedci zistili, že funguje aj bez pravidelného cvičenia

Vedci však zistili, že tento prístup, ktorý zahŕňa dva dni výrazného obmedzenia kalórií (500 u žien a 600 u mužov) v spojení s piatimi dňami vyváženej a zdravej stravy, hodnotili obézni ľudia ako veľmi jednoduchý a hlavne efektívny, uvádza CNN Health.

"Zistili sme, že diéta na báze 5:2 nebola pre telo namáhavejšia než tradičné formy chudnutia. Obéznejší ľudia však uprednostňovali tento prístup, pretože je jednoduchšie sa ním riadiť a pre mnohých sa zdá svojou netradičnou povahou aj atraktívnejší," uviedla Katie Myers Smithová, psychologička a vedúca výskumu na Queen Mary University v Londýne. Je autorokou štúdie, ktorá bola publikovaná vo vedeckom časopise PLOS ONE. Tento typ chudnutia odporúča aj čoraz viac lekárov.

Zdroj: Getty Images

Výskumu v Londýne sa zúčastnilo 300 ľudí s nadmernou hmotnosťou. Účastníci buď dodržiavali prerušovaný pôst 5:2, alebo si vybrali tradičnejší prístup k chudnutiu, ktorý kládol dôraz na konzumáciu väčšieho množstva zeleniny a celozrnných potravín, a, naopak, vylúčili potraviny s vysokým obsahom cukru a tuku. To všetko dodržiavali v spojení s jedením menších porcií a pravidelným cvičením.

Výsledky sa dostavili

Tí, ktorí dodržiavali prerušovaný pôst, po šiestich mesiacoch schudli v priemere 1,8 kilogramu, zatiaľ čo pri tradičnom chudnutí spojenom s vyššou a pravidelnou fyzickou aktivitou to bolo o 1,7 kg menej. Ako sami vidíte, rozdiely boli nepatrné. Takmer 20 percent ľudí stratilo po jednom roku vďaka prerušovanému pôstu päť percent svojej pôvodnej hmotnosti, pri tradičnom prístupe to bolo až 15 percent. Tento údaj ale môže byť skreslený, pretože, ako sa vyjadrili odborníci, účastníci tradičnej diéty už v minulosti pravdepodobne skúsili aj iné formy chudnutia a mohlo sa to potom odzrkadliť aj pri tomto výskume.

Zdroj: Getty Images

Niektorí experti sú presvedčení o tom, že striedanie pôstu a jedenia môže zlepšiť zdravotný stav aj tvorbu nových buniek, inými slovami, metabolizmus sa pôstom akoby reštartuje. Bunky pri takomto prepínaní spotrebujú zásoby paliva, v dôsledku čoho sa tuk namiesto ukladania v tele spáli a premení na energiu. Prerušovaný pôst tak môže znížiť krvný tlak a predĺžiť vek. Uvádza sa to v štúdii zverejnenej v odbornom časopise The New England Journal od Medicine. Prerušovaný pôst však nemusí byť dobrá voľba pre všetkých; nie je vhodný najmä pre tehotné ženy a osoby so zdravotnými problémami, ako je cukrovka alebo porucha príjmu potravy.