Vedci odhalili nezvyčajný príznak ochorenia COVID-19, je mimoriadne nepríjemný

Ľudia infikovaní vírusom SARS-CoV-2, patogénom, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, už zaznamenali poruchy sluchu, ako je jeho strata či tinitus (zvonenie v ušiach). Súvisí to aj s ťažkosťami s rovnováhou. Nový článok publikovaný v časopise Communications Medicine sa zameral na desať pacientov s covidom, ktorí mali problémy s ušami. Na základe poznatkov získaných pri skúmaní ľudských uší a myších uší boli vedci schopní spustiť prvé in vitro bunkové modely infekčného ochorenia vnútorného ucha, Pokúsili sa tak vytvoriť mechanizmus na infekciu a ovplyvnenie ucha a zvukovodu v dôsledku COVID-19.

Zdroj: Getty Images

Vďaka tomu zistili, že ušné tkanivo je domovom niečoho, čo sa nazýva ACE2 receptor, čo je vstupný bod pre SARS-CoV-2. Ľudské uši majú tiež Schwannove bunky, ktoré vírus môže napádať. "Ukazujeme, že ľudské a myšacie bunky vnútorného ucha majú molekulárny mechanizmus umožňujúci vstup SARS-CoV-2. Ďalej sme zistili, že SARS-CoV-2 môže infikovať špecifické typy buniek ľudského vnútorného ucha. Naše zistenia naznačujú, že infekcia vnútorného ucha môže byť základom problémov so sluchom a rovnováhou spojených s COVID-19," uviedli autori štúdie.

Zdroj: thinkstock.com

Tri cesty poškodenia uší

Počas nej ale skúmali iba desať pacientov, čo nie je dostatočne veľká vzorka na vyvodenie všeobecných záverov. Pre túto skupinu však boli súvisiace symptómy covidového ucha dosť podobné, vrátane straty sluch u, ktorá sa pohybovala od hlbokej po stredne závažnú, tinitus a vertigo, teda závraty. Pokiaľ ide o to, ako sa tieto príznaky objavujú, výskum identifikoval cesty, ktorými by mohlo dôjsť k poškodeniu uší v dôsledku COVID-19. V prvej ceste vírus infikuje a zabíja kochleárne vláskové bunky, ktoré pomáhajú pri sluchu. V druhej ceste infikuje a zabíja vestibulárne vláskové bunky, drobné chĺpky, ktoré detegujú zmeny v pohybe, ako je otáčanie hlavy, zrýchlenie alebo spomalenie. V tretej ceste sa vírus dostáva do primárnych aferentných sluchových a/alebo vestibulárnych nervových buniek.