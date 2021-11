Vedci varujú pred novým variantom KORONAVÍRUSU: Odolný voči protilátkam vyvolaným vakcínami

Nedávna štúdia publikovaná v časopise Nature Molecular and Cellular Immunology naznačuje, že vakcíny by nemuseli zabrať v prípade vzácneho variantu známeho ako A.30. Ten bol prvýkrát zaznamenaný vo februári v Tanzánii a môže predstavovať výraznú hrozbu vo svete, ktorý sa čoraz viac spolieha na vakcíny ako ochranu pred koronavírusom. Variant však zatiaľ nie je príliš rozšírený. Ide o "odnož" variantu z línie A, ktorá je považovaná za spúšťač pandémie. Od ostatných mutácií sa výrazne líši spike proteínom, ktorý je priamo cieleným na neutralizujúce protilátky, čo znamená, že vakcína nemusí fungovať tak dobre proti A.30 než v prípade iných variantov.

Zdroj: Getty Images

V súčasnosti existuje veľmi málo sekvenovaných prípadov A.30, s tromi sekvenciami z Angoly a jednou zo Švédska. V súvislosti s týmto variantom sa preto vykonalo veľmi málo výskumov. Aby zistili, aký nebezpečný môže byť tento variant, výskumníci z Göttingenu v Nemecku použili viaceré ľudské bunkové línie, aby študovali, ako úspešne môže vírus infikovať hostiteľské bunky. Následne ho podrobili neutralizujúcim protilátkam, ktoré sa vyvinú po vakcinácii, aby zistili, či sú stále rovnako účinné proti mutáciám, ktoré nesie A.30. V porovnaní s beta a eta A.30 vykazoval výrazne zlepšený vstup do väčšiny hostiteľských buniek, vrátane buniek obličiek, pečene a pľúc. Rovnako bol odolný voči terapii monoklonálnymi protilátkami, ktorá sa v súčasnosti používa proti COVID-19 (bamlanivimab). Nový variant bol však citlivý na kombinovanú liečbu inými monoklonálnymi protilátkami (bamlanivimab a etesevimab).

Zdroj: Getty Images

Nový variant je potrebné monitorovať

Pri testovaní na protilátky vyvolanými vakcínami od spoločností Pfizer/BioNTech a Oxford-AstraZeneca bol variant A.30 odolnejší než ostatné varianty, čo naznačuje zníženú účinnosť vakcín. Ide však o experimenty in vitro, čize mimo prostredia, v ktorom sa variant prirodzene nachádza. Výskumníci dospeli k záveru, že A.30 môže byť efektívnejší pri vstupe do buniek a zároveň rezistentnejší voči súčasným vakcínam. Tieto zistenia naznačujú, že A.30 by sa mal v nadchádzajúcich mesiacoch dôkladne monitorovať a jednotlivé štáty by mali uprednostniť preventívne opatrenia, ktoré by zastavili prepuknutie, ak by sa variant rozšíril.