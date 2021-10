KORONAVÍRUS Experti radia: Dostali ste túto vakcínu? Potom by ste sa mali dať preočkovať inou

Americký úrad pre potraviny a liečivá (FDA) a Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) povolili zmiešaný prístup k vakcínam, v ktorom si príjemcovia môžu vybrať ktorúkoľvek z troch posilňujúcich dávok bez ohľadu na to, ktorú vakcínu dostali pôvodne. V USA bola totiž schválená posilňujúca dávka vakcíny od spoločností Pfizer, Moderna a Johnson & Johnson.

Jyotsna Shahová, expertka na vírusy a riaditeľka výskumného laboratória IGeneX, odporúča príjemcom vakcíny Johnson & Johnson, aby si za posilňovaciu dávku vybrali buď vakcínu od Pfizeru alebo Moderny. Dôvody sú hneď dva. "Po prvé, zdá sa, že účinnosť vakcíny Johnson & Johnson klesá rýchlejšie ako u Moderny, resp. Pfizeru. Po druhé, pretože existujú dôkazy, podľa ktorých miešanie typov vakcín môže byť vysoko účinné," vysvetlila Shahová.

Zdroj: SITA/Cheryl Gerber/Johnson & Johnson via AP

Nedávne údaje zo štúdie realizovanej Národným inštitútom zdravia (NIH) a Národným inštitútom alergií a infekčných ochorení (NIAID) ukázali, že tí, ktorí pôvodne dostali Johnson & Johnson, boli na tom výrazne lepšie po inej posilňovacej dávke. Pri podávaní látky od Moderny sa príjemcom zvýšila hladina neutralizujúcich protilátok do 15 dní až 76-násobne, zatiaľ čo "posilňovač" od Pfizeru zvýšil hladiny protilátok 35-násobne. Na porovnanie, posilňovacia dávka Johnson & Johnson zvýšila hladiny iba štvornásobne. "Keďže vakcína Johnson & Johnson a vakcíny ako Moderna a Pfizer sú rôzne typy vakcín, dávate svojmu telu v podstate viac nástrojov na boj proti vírusu," doplnila Shahová.

Zdá sa však, že aj druhá dávka Johnson & Johnson vyvoláva silnú imunitnú odpoveď. Podľa údajov spoločnosti môže posilňovacia dávka zvýšiť ochranu pred symptomatickou infekciou zo 72 percent na 94 percent u tých, ktorí pred dvomi mesiacmi dostali jednorazovú vakcínu Johnson & Johnson. Po zverejnení štúdie NIH spoločnosť Johnson & Johnson zdvojnásobila účinnosť svojej posilňovacej vakcíny a uviedla, že štúdia iba dokazuje, že doplnková dávka jej vakcíny zvyšuje imunitnú odpoveď bez ohľadu na primárne očkovanie osoby.

Zdroj: TASR/AP/Eugene Hoshiko

Na druhej strane, niektorí odborníci tvrdia, že nezáleží na tom, ktorú vakcínu si vyberiete na preočkovanie. Riziko nežiaducich vedľajších účinkov však tiež môže zohrávať úlohu pri rozhodovaní. "Pre pacientov, ktorí mali nežiaduce reakcie po počiatočných vakcínach, by určite bolo rozumné hľadať inú vakcínu ako posilňovaciu," uviedol internista Vivek Cherian z centra Amita Health v Illinois.

Ženy mladšie ako 50 rokov môžu zvážiť výber posilňovacej dávky na báze mRNA namiesto vakcíny Johnson & Johnson, aj keď pôvodne dostali jednodávkovú vakcínu. Dôvodom je, že tieto ženy sú po podaní vakcíny Johnson & Johnson viac ohrozené zriedkavou, ale závažnou poruchou zrážanlivosti krvi. Na druhej strane, mladší muži môžu urobiť opačne. Štúdia publikovaná 6. októbra v časopise New England Journal of Medicine zistila, že muži vo veku 16 až 29 rokov sú po podaní jednej z mRNA vakcín výrazne viac ohrození dvoma typmi zápalu srdca myokarditídy a perikarditídy. A hoci je riziko stále veľmi malé, tí, ktorí patria do tejto skupiny, sa môžu cítiť bezpečnejšie, ak dostanú posilňovaciu dávku od spoločnosti Johnson & Johnson.