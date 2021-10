FOTO Zamestnanec McDonald's odhalil tri šokujúce tajomstvá o predaji v drive-thru

CHARLTON - Zamestnanec spoločnosti McDonald’s prezradil tajomstvá o jednom zo spôsobov predaja - takzvanom drive-thru. Napríklad by ste podľa neho nemali hovoriť o súkromných záležitostiach, zatiaľ čo čakáte na jedlo. Pracovníci vraj totiž počujú všetko, aj keď majú vypnuté mikrofóny.

Mladík z Nového Zélandu zdieľal tri málo známe skutočnosti o reťazci rýchleho občerstvenia vo videu, ktoré publikoval na TikToku. Prinúti sa vás zamyslieť sa nad tým, čo budete robiť v aute, zatiaľ čo budete čakať na jedlo v drive-thru.

TikToker odhalil, že že pracovníci počujú všetko, aj keď majú vypnuté mikrofóny. Tiež povedal, že ich kamery fotia zákazníkov, aby zamestnanci vedeli, komu patrí daná objednávka. Fotka pomáha udržať službu v pohybe tak rýchlo, ako je to možné, a umožňuje zamestnancom identifikovať, komu treba objednávku vybaviť skôr. V záverečnom priznaní užívateľ charlton.a uviedol, že reštaurácia McDonald‘s na Novom Zélande, v ktorej pracuje, predáva knihy receptov, čo umožňuje fanúšikom rýchleho občerstvenia pripraviť si jedlo doma.

Zdroj: TikTok/charlton.a

Mnohí užívatelia vyjadrili obavy nad týmito zisteniami. "Myslím, že nás počujú hádať sa vždy o to, čo si objednáme a o tom, ako sa ponáhľame," uviedol jeden z komentujúcich. "Nabudúce, keď pôjdem autom cez Maccas drive-thru, vyšpáram si nos pred kamerou," dodal jeden vtipkár.

Do diskusie sa zapojil aj iný zamestnanec McDonald’s, ktorý sa posťažoval na to, že sú naozaj veľmi vyťažení. "Pracujeme za minimálnu mzdu, no manažéri na nás neustále tlačia, aby sme pracovali rýchlosťou Usaina Bolta," napísal. Od uverejnenia získalo video na TikToku takmer 30 000 pozitívnych reakcií a viac ako 320 000 zhliadnutí. Neskôr ale bolo zo sociálnej siete stiahnuté.