Dokážete stáť na jednej nohe? Pozrite, čo to podľa expertov znamená

GLASGOW - Trénovať státie na jednej nohe sa skutočne oplatí. Potvrdzujú to výskumy, ktoré ukazujú, že schopnosť ľudí stáť na jednej nohe je ukazovateľom zdravia. Experti totiž zistili, že to môže prispieť k dobrej kondícii a potenciálne aj k dlhšej životnosti.

Schopnosť stáť na jednej nohe je spojená so zvýšenou úrovňou fyzickej aktivity a so zníženým rizikom pádov a tiež súvisí s kvalitou a dĺžkou života. Neschopnosť udržať sa na jednej nohe po dobu dvadsiatich sekúnd alebo dlhšie je u inak zdravých ľudí spojená so zvýšeným rizikom poškodenia malých ciev v mozgu. Pokiaľ trpíte Parkinsonovou alebo Alzheimerovou chorobou alebo ste prekonali mŕtvicu, je pravdepodobné, že nevydržíte stáť na jednej nohe bez chvenia. Tehotenstvo, menopauza, diagnostika chorôb a dôchodkový vek môžu tiež zmeniť silu, rovnováhu a schopnosť zostať stáť vzpriamene, väčšinou kvôli tomu, ako tieto aspekty ovplyvňujú schopnosť a motiváciu vykonávať pravidelnú fyzickú aktivitu.

Zdroj: Getty Images

Prečo je dôležité vedieť stáť na jednej nohe?

Údaje ukazujú, že čas, ktorý ľudia vydržia stáť na jednej nohe, sa mení u mužov a žien v rôznych vekových skupinách. Neschopnosť dosiahnuť tieto cieľové časy pre vašu vekovú skupinu môže poukázať na zdravotné problémy, píše odborný portál The Conversation. Ľudské telo, keď stojí vzpriamene, je vo svojej podstate nestabilné. Vzhľadom na výšku a šírku má človek veľmi malú základňu podpory. "Ak je zdravý, spolieha sa na to, že jeho centrálny a periférny nervový systém integruje všetky informácie prichádzajúce z rovnovážnych zmyslov (oči, vnútorné ucho a spätná väzba od svalov a kĺbov). Potom v správnom čase zapojí pravé svaly (chodidlá, členky, svaly na nohách a jadro, niekedy dokonca aj svaly na rukách), kedy dôjde k potrebným úpravám v držaní tela, aby dokázalo zostať vzpriamené," vysvetľuje autorka článku, odborníčka na zdravie a starnutie Dawn Skeltonová z Caledonian University v škótskom Glasgowe.

Zdroj: Getty Images

Čím je človek fyzicky aktívnejší, tým je väčšia pravdepodobnosť dobrej rovnováhy. Aktivita so sebou, samozrejme, prináša aj iné fyzické, psychické a sociálne výhody. Vydržať stáť na jednej nohe je náročnejšie, ak trpíte nejakým neurologickým ochorením. Tiež je známe, že státie na jednej nohe znižuje pády v mnohých ďalších prípadoch. Môžete napríklad skúsiť zavrieť oči, čím si sťažíte státie na jednej nohe. Existujú dôkazy, podľa ktorých státie na každej nohe jednu minútu trikrát denne môže pomôcť zlepšiť minerálnu hustotu bedrových kostí. Silnejšia minerálna hustota bedrových kostí znamená, že ak spadnete, budete mať menšiu pravdepodobnosť zlomeniny.

