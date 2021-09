Desivé zistenie imunológov: Aj po prekonaní COVIDU-19 hrozí pacientom vážne ochorenie

Podľa štúdie publikovanej v časopise Nature Communications sa môžu u pacientov hospitalizovaných s koronavírusovou infekciou po prepustení z nemocnice objaviť viaceré zdravotné problémy spôsobené prítomnosťou autoprotilátok v ich tele. "Ak máte komplikovaný priebeh ochorenia COVID-19 a skončíte v nemocnici, nemusíte byť ani po zotavení mimo nebezpečenstva," upozornil profesor imunológie Paul Utz zo Stanfordskej univerzity. Do týždňa po nástupe do nemocnice sa u približne u pätiny hospitalizovaných covid pacientov vyvinuli nové protilátky proti vlastným tkanivám, ktoré sa v deň prijatia v ich telách ešte nenachádzali. V mnohých prípadoch boli ich hladiny podobné tým, ktoré sú zaznamenané pri autoimunitnom ochorení, zistili vedci z pozorovania vzoriek krvi dvesto pacientov.

Zdroj: Getty Images

Pri ich analýze zistili u troch pätín vzoriek štvornásobnú hladinu anti-cytokínových protilátok. Cytokíny sú proteíny, ktoré podporujú imunitný systém a sú mimoriadne dôležité v boji proti chorobám. Ak je však obranný systém tela vystavený dlhotrvajúcej a silnej infekcii, môže sa ich v tele tvoriť nadbytok a potom začnú napádať tkanivá. Je teda možné, že počas dlhodobej infekcie spôsobenej vírusom SARS-CoV-2 prestane imunitný systém správne rozoznávať niektoré štruktúry vlastného tela a dochádza k produkcii autoprotilátok, ktoré napádajú vlastné bunky, tkanivá alebo orgány a spôsobujú ich zápal a poškodenie.

Hrozbe sa dá vyhnúť očkovaním

Nie je to po prvý raz, čo sa COVID-19 spája so vznikom autoimunitného ochorenia. Už v minulosti niekoľko pacientov, ktorí prekonali nákazu uviedlo, že sa u nich po vyliečení prejavili choroby, ako je skleróza multiplex, lupus či zriedkavý, ale závažný Guillainov-Barrého syndróm. Podrobnosti týchto javov sú však stále predmetom skúmania a presný mechanizmus vývoja postcovidových chorôb nie je zatiaľ objasnený. Podľa profesora Utza sa dá tejto hrozbe vyhnúť očkovaním, pretože spúšťačom autoimunitných problémov nie sú vakcíny, ale COVID-19.

Zdroj: TASR/AP Photo/Markus Schreiber

"Ak ste neboli očkovaní a poviete si, že väčšina ľudí, ktorí sa nakazia, sa z toho dostane a je v poriadku, tak nezabúdajte na to, že vopred nemôžete vedieť, že keď sa nakazíte vy, budete mať mierny priebeh ochorenia," povedal imunológ s tým, že ak majú ľudia komplikovaný priebeh, môžu očakávať celoživotné problémy, pretože vírus môže "vypnúť" ich imunitu. "Zatiaľ sa síce nedá s istotou tvrdiť, že vás bude prenasledovať autoimunitné ochorenie, ale môže sa to stať. Osobne by som to nechcel riskovať," uzavrel Otz.