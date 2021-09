KORONAVÍRUS Matka (57) nemala 20 rokov menštruáciu: Po prvej dávke vakcíny začala krvácať

LONDÝN - Istá Britka po menopauze tvrdí, že po prvej dávke vakcíny od spoločnosti AstraZeneca začala krvácať. Lekári vylúčili spojenie s vakcináciou a pacientku poslali na vyšetrenie. To však neukázalo nič vážne. Podľa expertov by sa ženy mali nechať očkovať bez obáv o svoju plodnosť.

Päťdesiatsedemročná Jacqueline Goldsworthyová musela podstúpiť lekárske testy po tom, ako dostala svoju prvú dávku vakcíny od spoločnosti AstraZeneca. Dôvodom bolo vaginálne krvácanie. Lekári sa totiž obávali, že to môže byť znakom rakoviny alebo iného ochorenia, no výsledky nakoniec vylúčili vážny stav.

Sociálna pracovníčka Goldsworthyová, ktorá už dve desaťročia nemá menštruáciu, sa domnieva, že krvácanie zapríčinila vakcína. Lekári však tvrdia, že očkovanie za to v žiadnom prípade nemôže. Ubezpečujú ženy, že akékoľvek zmeny cyklu by mali byť len krátkodobé. Okrem toho podľa nich zatiaľ neexistuje dostatok dôkazov o prepojení vakcinácie s nepravidelným cyklom. Oficiálne údaje ukazujú, že doteraz bolo zaznamenaných 366 hlásení o postmenopauzálnom krvácaní, resp. vaginálnom krvácaní po menopauze u žien, ktoré dostali AstraZenecu, Pfizer alebo Modernu. Ani to však nedokazuje koreláciu medzi vakcináciou a krvácaním.

Zdroj: Getty Images

Goldsworthyová v rozhovore pre MailOnline uviedla, že krvácala len po prvej dávke, po druhej už nie. "Mám 57 rokov, dávam si náplasti HRT (hormonálna substitučná terapia, pozn. red.) a dvadsať rokov som nemala menzes. Ale po tom, čo som dostala očkovaciu látku, som zažila krvácanie po menopauze." HRT užívala sedem rokov, ale podobné krvácanie doposiaľ nezažila.

Ďalšia žena vo veku okolo 60 rokov, ktorá nechcela byť menovaná, tiež prezradila, že začala krvá cať po očkovaní vakcínou od AstraZeneca. "Odporúčame každej žene, ktorá má ťažké krvácanie, ktoré je pre ňu neobvyklé, obzvlášť po menopauze, aby sa obrátila na lekára," povedala viceprezidentka Kráľovskej akadémie pôrodníkov a gynekológov Jo Mountfieldová. Dodala však, že ženy by sa aj naďalej mali dávať očkovať bez obáv o plodnosť. "Zdá sa, že po očkovaní proti covidu-19 môže u niektorých žien nasledovať prechodné narušenie menštruačného cyklu. Dôkazy však tiež ukazujú, že neexistuje žiadny vplyv na plodnosť žien ani na riziko potratu. Muži, ktorí dostanú očkovaciu látku, nepreukazujú žiadnu zmenu v kvalite svojich spermií ani šancu uspieť s umelým oplodnením," doplnil Raj Mathur, konzultant v reprodukčnej medicíne a predseda Britskej spoločnosti pre plodnosť.