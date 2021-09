FOTO Záhradník prekonal svetový rekord: Neuveríte, koľko paradajok vyrástlo na jedinej stonke

Britský záhradník Douglas Smith zo Stanstead Abbotts v anglickom okrese East Hertfordshire zozbieral až 839 paradajok z jednej stonky a teraz čaká na oficiálne uznanie svetového rekordu. Predtým držal tento rekord Graham Tanter, ktorý sa na prvú priečku zapísal ešte v roku 2010. Vtedy na jednej stonke vypestoval 448 paradajok. "Takže dnes som sa pokúsil o Guinnessov svetový rekord v kategórii Najviac paradajok na jednej stonke," napísal na Twitteri.

So today I went for a Guinness World record attempt for ‘most tomatoes on a single truss / stem’.



Today we counted 839 tomatoes vs current WR of 488!! Awaiting verification from Guinness in due course. pic.twitter.com/OgdbUk02rF