Astronómovia na rok 2037 predpovedajú výskyt jedinečného ÚKAZU

COLUMBIA - Astronómovia predpovedajú, že vzdialená supernova, ktorú zachytil Hubblov vesmírny teleskop, bude zo Zeme opäť viditeľná v roku 2037. Supernova, prezývaná Requiem, je výsledkom hviezdneho výbuchu vzdialeného asi 10 miliárd svetelných rokov. V roku 2016 bol legendárny vesmírny úkaz viditeľný trikrát, a to vďaka javu nazývanému gravitačné šošovky.

Gravitačné šošovky sa vyskytujú v blízkosti superhmotných nebeských telies, ktoré majú schopnosť ohýbať a rozdeľovať svetlo, zväčšovať a skresľovať obrazy predmetov za nimi. V prípade supernovy zvanej Requiem slúžil ako lupa obrovský klaster galaxií s názvom MACS J0138.0-2155. Ten odhalil hviezdny výbuch v troch rôznych snímkach na základe troch rôznych dráh, ktorými svetlo supernovy prešlo klastrom.

Predpoveď, že supernova bude opäť viditeľná (aj keď nie voľným okom), je založená na počítačovom modelovaní distribúcie hmoty vo vnútri klastra, ktorý leží asi štyri miliardy svetelných rokov od Zeme. Toto konečné zobrazenie supernovy sa oneskorí o viac ako dve desaťročia v porovnaní s predchádzajúcimi tromi pozorovaniami. Svetlo nesúce posledný obrázok totiž musí prechádzať centrálnou časťou klastra, ktorá je najhustejšia kvôli koncentrácii tmavej hmoty, uviedol vo vyhlásení tím európskych a amerických vedcov. "Táto je posledná, ktorá prišla, pretože je to ako vlak, ktorý musí ísť hlboko do údolia a znova vyliezť. Je to najpomalší druh cesty za svetlom," uviedol Steve Rodney, astronóm z Univerzity v Južnej Karolíne a vedúci vedec nového výskumu, ktorý predpovedá návrat Requiemu.

Predchádzajúce tri pozorovania boli objavené náhodou v roku 2019 v Hubbleových archivovaných údajoch tri roky po tom, ako observatórium získalo snímky. Astronóm z Kodanskej univerzity v Dánsku Gabe Brammer narazil na supernovu pri hľadaní neznámych vzdialených galaxií v rámci prebiehajúceho výskumného programu s názvom REsolved QUIEscent Magnified Galaxies (REQUIEM), odtiaľ pochádza aj názov supernovy. Na obrázkoch z roku 2016 najskôr zbadal iba jednu malú bodku, o ktorej si myslel, že je to galaxia skrytá ďaleko za masívnou kopou hviezd a zviditeľnená gravitačnými šošovkami. Pri ďalšej kontrole údajov za rok 2016 si všimol, že v skutočnosti ide o tri zväčšené objekty, dva červené a purpurový.

Rodney, Brammer a astronóm Johan Richard z francúzskej Univerzity v Lyone spolupracovali na ďalšej analýze tejto udalosti. Na základe týchto troch pozorovaní vytvorili mapy distribúcie temnej hmoty v klastri, aby pochopili, ako jeho gravitácia ohýba a deformuje svetlo. Okrem možného pozorovania javu v roku 2037 vypočítali, že supernova môže byť opäť viditeľná v roku 2042, ale táto udalosť bude pravdepodobne príliš slabá na to, aby priniesla akékoľvek cenné pozorovania. Astronómovia dúfajú, že nová príležitosť na pozorovanie im pomôže zhromaždiť viac informácií o vzdialenom klastri a distribúcii záhadnej temnej hmoty v ňom. "Objav supernovy Requiem je tretím príkladom viacnásobne zobrazenej supernovy, u ktorej môžeme skutočne zmerať oneskorenie v časoch príchodu. Je najvzdialenejšia z týchto troch a predpokladané oneskorenie je mimoriadne dlhé," dodal Rodney. Štúdia bola zverejnená 13. septembra v časopise Nature Astronomy.