Absolvent univerzity (31) bol už na sto pohovoroch, no prácu stále nemá: Pre TOTO ho všetci odmietajú

SYDNEY - Tridsaťjedenročný absolvent univerzity z Austrálie sa posťažoval, že si už päť rokov nevie nájsť prácu. Absolvoval viac ako sto pohovorov, no ani jeden sa neskončil úspešne. Nie je to pritom preto, že by nebol dostatočne inteligentný či nemal vzdelanie.

Niet skúsenejšieho človeka, čo sa týka pracovných pohovorov, ako Conor Smith zo Sydney. Hoci ich absolvoval už neúrekom, prácu sa mu získať doteraz nepodarilo. Napriek tomu, že na dané pracovné miesta bol dostatočne kvalifikovaný. V čom je teda jeho problém? Je slepý. Mladík si myslí, že práve zdravotný hendikep je dôvod, prečo doposiaľ z každého pohovoru odišiel naprázdno, píše News.com.au. "Veľmi dobre si uvedomujú, že na nemôžu odmietnuť len preto, že nevidím, preto ma väčšinou odbijú len frázou "boli ste neúspešný"," vysvetľuje Conor, ktorý momentálne pôsobí v organizácii Slepí obyvatelia Austrálie.

Zdroj: Getty Images

Spomína si na jeden pohovor po telefóne, kedy nespomenul svoju slepotu, pretože chcel, aby ho hodnotili na základe jeho schopností, nie zdravia. A keď už to vyzeralo naozaj nádejne, medzi rečou utrúsil, že nevidí. "Zrazu sa náš rozhovor zvrtol z veľmi príjemného na "och, keby sme to vedeli skôr". Úplne zmenili tón a mne bolo jasné, že z toho nič nebude," opisuje Smith nepríjemnú skúsenosť.

Zdroj: Getty Images

Nedávny prieskum v Austrálii, do ktorého sa zapojilo vyše tisíc zamestnávateľov odhalil, že väčšina z nich by mala obavy zamestnať slepého človeka, pretože si myslia, že by nebol dostatočne produktívny alebo by stál firmu príliš veľa peňazí. Tamojšia vláda pritom prijala zákon, podľa ktorého zamestnávatelia nenesú žiadne náklady na prijatie zdravotne postihnutého zamestnanca, ktorý by mohol vyžadovať určité úpravy pracoviska. Problém ale je, že mnohí z nich o tom nevedia.