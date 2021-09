Ďalšia hrozba? Vo svete sa šíri nový variant KORONAVÍRUSU! Vedci prezradili, či sa máme báť

LONDÝN - Experti tvrdia, že bol objavený nový variant koronavírusu, ktorý by mohol byť rovnako infekčný ako kmeň delta. Variant C.1.2 bol prvýkrát spozorovaný v Južnej Afrike a dostal sa už do Európy. Odborníci prezradili, či prítomnosť nového kmeňa ovplyvní efektivitu vakcín.

Kmeň C.1.2 prvýkrát identifikovali v Južnej Afrike v máji. Odvtedy bol zaznamenaný vo Veľkej Británii, Číne, Kongu, na Mauríciu, Novom Zélande, v Portugalsku a vo Švajčiarsku. V správe publikovanej v časopise Nature odborníci vysvetlili, že kmeň sa objavil na začiatku prvej vlny v Južnej Afrike a potom sa rozšíril na ďalšie miesta. "Táto línia sa rýchlo rozšírila a stala sa dominantnou v troch provinciách, súčasne s rýchlym obnovením infekcií. Aj keď úplný import mutácií ešte nie je jasný, genomické a epidemiologické údaje naznačujú, že tento variant má selektívnu výhodu, a to zo zvýšenej prenosnosti, imunitného úniku alebo z oboch," vysvetlili vedci.

Zdroj: Gettyimages.com

Počet prípadov nie je známy

Britský Úrad verejného zdravotníctva (PHE) začiatkom tohto mesiaca uviedol, že mutácia C.1.2 patrí do skupiny desiatich sledovaných variantov. Počet jej prípadov nie je známy, pretože presné čísla infekcií zatiaľ nie sú dostupné. To naznačuje, že počty infekcií sú malé a variant zatiaľ nepredstavuje veľké riziko. Zároveň neexistuje žiadny dôkaz o tom, ktorý by naznačoval, že covidové vakcíny nebudú pôsobiť proti novému kmeňu. Virologička a imunologička Megan Steainová z Univerzity v Sydney uviedla, že kvôli C.1.2 nie je potrebné panikáriť, no bude potrebné ho monitorovať.

"Na základe niektorých mutácií, ktoré obsahuje, môžeme vziať do úvahy predošlé odborné poznatky, pretože je podobný tomu, ktorý sme videli v iných variantoch, ako je beta či delta. Myslíme si teda, že sérum nebude neutralizovať tak dobre ako proti predošlým kmeňom. Ale kým neuskutočníme experimenty, je to skutočne len špekulácia," povedala Steinová pre denník The Guardian.

Zdroj: Getty Images

Vysoká mutačná miera

Ako sa vírusy vyvíjajú a naďalej prežívajú v spoločnosti, je prirodzené, že mutujú. Zatiaľ čo niektoré sa stávajú silnejšími a dominantnejšími, ako napríklad pri delte, iné vymierajú a stávajú sa slabšími a krehkejšími. Podľa Steinovej by variant C.1.2 musel byť dosť silný, aby mohol konkurovať variantu delta. Vedci však zistili, že má mutačnú mieru v hodnote asi 41,8 mutácií za rok, čo je takmer dvojnásobok súčasnej miery globálnych mutácií, ktorá doteraz pozorovali.