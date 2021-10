Počet nových prípadov KORONAVÍRUSU v Afrike klesá napriek nízkej zaočkovanosti

JOHANNESBURG - Počet nových prípadov infekcie koronavírusom v Afrike začal viditeľne klesať, a to aj napriek tomu, že plne zaočkovaných je na tomto kontinente iba 5,5 percenta obyvateľov.

Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb zaznamenalo za uplynulých sedem dní 31.000 nových prípadov nákazy, čo bolo o 26 percent menej než pred týždňom. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA. "Čísla infekcie klesajú pomaly, ale isto," uviedol John Nkengasong z Afrického centra pre kontrolu a prevenciu chorôb.

Zdroj: SITA/AP Photo/Denis Farrell, File

V Afrike, kde žije 1,3 miliardy ľudí, podali dovedna 188 miliónov dávok vakcín proti covidu. Najviac plne zaočkovaných má Maroko – 57 percent obyvateľstva. Odhaduje sa, že Afrike bude budúci rok chýbať 2,2 miliardy dávok, čo by mohlo podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) spomaliť tempo očkovania. Týka sa to aj vakcíny od firiem Pfizer/BioNTech, ktorej rezervy sú celosvetovo nízke. Dodávky vakcíny už teraz meškajú pre Keňu, Rwandu i Juhoafrickú republiku.

Zdroj: SITA/AP Photo/Themba Hadebe, File

Podľa Afrického centra pre kontrolu a prevenciu chorôb na tomto kontinente doteraz zaznamenali celkovo 8,5 milióna prípadov nákazy koronavírusom. Dovedna 218.000 ľudí v spojitosti s covidom zomrelo. WHO však odhaduje, že až 86 percent všetkých prípadov nákazy v Afrike úrady nezaznamenajú.