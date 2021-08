Virológovia v šoku, odhalili superprenášača: Jeden človek nakazil KORONAVÍRUSOM ďalších 1500 ľudí!

"V Rusku bol zaznamenaný prípad maximálneho superprenášača, kedy jediný človek nakazil hneď 1500 ľudí," povedal expert. Podľa štatistík jeden človek infikovaný koronavírusom, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, v priemere nakazí dvoch až troch ľudí, v prípade variantu delta je to päť až šesť ľudí. Ruský superprenášač ale tento priemer vysoko prekonáva. V niektorých ruských regiónoch môže podiel superprenášačov na rozšírenie nákazy podľa Semjonova dosahovať 80 percent i viac.

Zdroj: pixabay.com

"Koronavírus sa šíri vzduchom a kvapôčkami pri kontaktoch s inými ľuďmi. Ak človek nedodržiava odstup, nenasadí si rúško a vyrazí v preplnenom vagóne metra do práce, hoci sa necíti dobre, má vyhliadku, že sa stane superprenášačom a nakazí veľa ľudí. Svojím pohŕdaním pravidlami vytvára príležitosť pre rozšírenie infekcie," varoval Semionov.

Súčasne apeloval na nosenie rúšok a respirátorov. "Ak pokladníčka v obchode nemá rúško alebo ho má stiahnuté pod bradou, nie je to superprenášač? Okolo pokladnice za smenu prejdú stovky ľudí, a to vo vzdialenosti menšej ako poldruha metra. Ale stačilo by, aby pokladničné a zákazník mali rúška a riziko nákazy by kleslo. Podobne aj vo verejnej doprave, "zdôraznil.

Zdroj: Getty Images

V Rusku, ktoré má približne 146 miliónov obyvateľov, sa od začiatku pandémie nakazilo viac ako 6,4 milióna ľudí, z ktorých viac ako 164 000 podľa údajov vládneho operatívneho štábu nákaze podľahlo. Tamojší štatistický úrad uvádza viac ako dvojnásobný počet obetí pandémie, čo vláda vysvetľuje tým, že štatistici do svojich čísel zahŕňajú aj zomrelých, pri ktorých sa na nákazu prišlo až po smrti.