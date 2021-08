KORONAVÍRUS Experti radia: TOTO musíte robiť, ak sa chcete chrániť pred deltou, aj keď ste očkovaní

KLOSTERNEUBURG - Podľa výsledkov štúdie rakúskych vedcov by mohla zvýšená vakcinácia v kombinácii so zrušením epidemických obmedzení podporiť vznik nových mutácií SARS CoV-2, ktoré budú voči očkovaniu odolnejšie než variant delta. Vedci aj naďalej poukazujú na nutnosť dodržiavania nefarmaceutických protipandemických opatrení, akými sú nosenie rúšok a sociálna izolácia.

Vedci z Inštitútu vedy a technológie v Klosterneuburgu zistili, že vysoká miera očkovania síce znižuje možnosť zmeny a vývoja vírusu SARS CoV-2, ale ak budú zrušené protipandemické opatrenia, situáciu ohľadom tvorby nových mutácií to môže skomplikovať. Z pozorovania matematických modelov zameraných na predpovedanie pravdepodobnosti ďalšieho šírenia a zmeny nového koronavírusu dokonca vyplynulo, že očkovanie môže podporiť vznik variantov, ktoré budú odolnejšie voči vakcinácií v prípade, ak sa zrušia základné protiepidemiologické opatrenia.

Zdroj: Getty Images

"Keď došlo k uvoľneniu nefarmaceutických opatrení v období, keď bola väčšina populácie očkovaná, zvýšila sa pravdepodobnosť vzniku rezistentného kmeňa," vysvetľujú autori štúdie, ktorá bola zverejnená koncom júla v časopise Scientific Reports. Pripomínajú, že aj v prípade, ak sú ľudia zaočkovaní, je naďalej potrebné dodržiavať základné opatrenia. "Keď je väčšina populácie očkovaná, kmeň odolný voči vakcíne má výhodu oproti pôvodnému kmeňu. Znamená to, že sa šíri rýchlejšie," uvádza spoluautor štúdie Simon Rella.

Zdroj: Getty Images

Domnieva sa však, že existuje šanca odstrániť mutácie odolné voči očkovaniu, ak budú stále v platnosti epidemiologické opatrenia. "Zaočkovaní ľudia by si nemali myslieť, že nosenie rúšok je zbytočné a nemali by zabúdať na to, že v ich okolí sa nachádza kmeň odolný voči vakcinácii. Tým, že zabránime šíreniu kmeňov odolných voči očkovaniu, predchádzame ďalšiemu vývoju tohto vírusu," dopĺňa ďalší výskumník Fjodor Kondrašov.

Experiment rakúskych vedcov sa tak zhoduje s nedávnym rozhodnutím amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), ktoré zmenilo pokyny týkajúce sa očkovaných osôb. Najnovšie im odporúča, aby vzhľadom na šíriaci sa variant delta aj naďalej používali rúško.