FOTO Richarda sedem dní obťažoval medveď: Nemohol vyjsť z chaty, zachránili ho len vďaka tomuto

Richard Jessee bol pri rieke Casadepaga hľadať zlato. Namiesto neho ale prežil niekoľko dní strachu, ktoré mu strpčoval agresívny medveď. Ešte minulý týždeň na neho podľa vlastných slov zaútočil počas toho, ako riadil svoje terénne vozidlo. To šelma prevrátila a Richard spadol na zem. Na medveďa ešte stihol vystreliť a utekal do svojej chatrče, kde sa skryl.

Nasledujúcich sedem dní sa zviera snažilo dostať dnu a neustále sa obšmietalo naokolo. Jessee tak nemohol vyjsť a hľadať pomoc. "Bolo to úplne jasné, snažil sa dostať do mojej chaty. Neviem, prečo bol taký agresívny. Možno to bola samica a mala nablízku mláďatá," povedal v rozhovore pre The Nome Nugget.

Nakoniec sa Richardovi podarilo na streche vytvoriť provizórny nápis SOS, ktorý si všimla posádka vrtuľníka letiaceho z Kotzebue do Kodiaku. Zlatokop po pristátí vrtuľníka požiadal o lekársku pomoc s tým, že pred pár dňami na neho zaútočil medveď. Mal zranenie nohy a podliatiny na trupe, inak by ale mal byť v poriadku.