Inžinier vraj rozlúštil tajnú šifru sériového vraha: Toto mal Zodiac Killer odkázať verejnosti

Prípady sériového vraha prezývaného Zodiac Killer zostávajú doteraz nevyriešené a identita muža, ktorý spáchal sériu vrážd v rokoch 1968 a 1969 v severnej Kalifornii, je stále neznáma. Po vraždách poslal viacerým redakciám známych novín listy, v ktorých boli štyri kryptogramy. Dva sa podarilo rozlúštiť. Prvý z nich bol vyriešený po krátkom čase, druhý bol rozlúsknutý až vlani. Dekódovaním zvyšných dvoch sa začal pre niekoľkými mesiacmi zaoberať Francúz Fayçal Ziraoui (38), keď sa o ich existencii dočítal v jednom časopise. "Prečo nie ja?" položil si otázku a pustil sa do práce.

Po štrnástich dňoch vraj prelomil kódy známe ako Z32 a Z13 a dokonca tvrdí, že odhalil aj meno vraha. Na prelomenie šifry použil šifrovací kľúč a množstvo zručností v odbore kódovania vrátane programu, ktorý sám vytvoril. Po tom, ako predstavil svoje výsledky v online komunite, narazil na hnev a nedôveru. Znalci v oblasti dekódovania textov jeho hypotézu odmietli a jeden z jeho príspevkov dokonca vymazali. "Keď hovorí, že prelomenie Z32 trvalo dva týždne a na Z13 mu stačila hodina, tak to hovorí za všetko," odkázal istý chlapík Fayçalovi.

FBI zatiaľ na Ziraouivu správu nereagovala. Vrah, ktorý tvrdil, že zavraždil až 37 ľudí, ich má podľa polície na svedomí päť. Riešiteľ jeho kryptogramov sa domnieva, že Z32 súradnica súvisí so školou, do ktorej páchateľ vložil bombu, a za kódom Z13 je jeho meno. "Bol som tým posadnutý 24 hodín denne, na nič iné som nedokázal myslieť," vyhlásil Fayçal. Po dvoch týždňoch dekódovania sa mu podarilo dopracovať sa k správe: "LABOR DAY FIND 45.069 NORT 58.719 WEST". Ide o školu neďaleko South Lake Tahoe v Kalifornii, na ktorú sa vrah v minulosti odvolával. Po hodine práce nad Z13 prišiel Ziraoui so skratkou "KAYR" a predpokladá, že odkazuje na Lawrenca Kayeho, čiže na muža, ktorého podozrievali z vrážd, ale nikdy mu nič nedokázali. Francúz verí, že je to všetko veľká náhoda na to, aby to nebola pravda. Napriek jeho maximálnemu úsiliu je ale možné, že záhada zabijaka bude pokračovať aj naďalej.