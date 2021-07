FOTO Tínedžer šiel osláviť ukončenie štúdia na strednej škole: O tom, čo sa mu prihodilo, ani nesníval

Pózovanie s najnovším úlovkom bolo pre mladého rybára Granta Radera mimoriadne náročné a musel mu pri tom pomáhať otec aj dedko. Podarilo sa mu totiž uloviť 74-kilogramového veslonosa amerického, vďaka čomu sa stal držiteľom svetového rekordu. "Bol to vzrušujúci okamih mojej rybárskej kariéry," vyhlásil s tým, že od šťastia nedokáže opísať svoje pocity.

Grant sa narodil so vzácnou formou svalovej dystrofie, ale nikdy ho to neodradilo od lovenia rýb. Na rybačku do Oklahomy meral cestu z Wichity v Kansase Výlet dostal ako darček na svoje osemnáste narodeniny a pri príležitosti úspešného ukončenia štúdia na strednej škole. Súčasťou výpravy bol aj Jeremiah Mefford z agentúry Reel Good Time Guide Service. Je známy svojimi obrovskými úlovkami; za posledný rok Mefford doviedol ku svetovým rekordom aj ďalších dvoch klientov práve na jazere Keystone. "Najväčšie doterajšie úlovky vážili 66,5 a 69 kilogramov. Teraz je to 74. Bude zložité uloviť rybu podobnej veľkosti. Nikdy som si nemyslel, že sa mi to podarí tretíkrát a stalo sa. Je to neskutočné," okomentoval lovecký úspech Jeremiah.

Podľa veľkej čiernej škvrny vie, že ide o rovnakú rybu, akú chytili vlani vo februári. Vtedy vážila 71 kg. Zamestnanci miestneho oddelenia pre rybolov veslonosa odvážili a certifikovali. Gigantický úlovok však nebol jedinou šťastnou výhrou pre Granta. Večer predtým vyhral v kasíne tisíc dolárov. "Nemohol som mať lepší deň," povedal jeho starý otec s tým, že možno na takúto rybačku budú vyrážať pravidelne každý rok.