FOTO Učiteľka (32) podcenila tieto príznaky: Krutá diagnóza krátko po svadbe

Učiteľka v materskej škole a trénerka Rachael Fergusonová (32) je známa svojím aktívnym životným štýlom. V najnovších príspevkoch na sociálnej sieti sa však svojim fanúšikom prihovára v úplne iných súvislostiach a otvorene hovorí o svojom onkologickom ochorení. Všetko sa vraj začalo po novembrovej svadbe so snúbencom Glenom, keď si naplánovali založenie rodiny. Novozélanďanka sa lieči na zrážanlivosť krvi, a preto musela začiatkom roka absolvovať rutinnú prehliadku u svojho lekára. Výsledky testov odhalili, že je veľmi anemická. Ďalšie vyšetrenia, bohužiaľ, potvrdili zákernú diagnózu - mladá žena mala na hrubom čreve nádor, rakovina bola už vo štvrtom štádiu.

"Môj praktický lekár sa spýtal, či krvácam a zrazu som si spomenula, že posledných pár mesiacov som mala v stolici kvapky krvi, ale vôbec ma to neznepokojovalo. Ďalej som športovala, jedla som najmä kvalitné mäso, ovocie a zeleninu," hovorí Rachael. Neskôr jej napadlo, že ju občas nadúvalo a mala závraty, ale myslela si, že ide o predsvadobný stres, pretože kvôli pandémii museli zmeniť termín sobáša. Koncom februára podstúpila operáciu, počas ktorej sa chirurgom podarilo nádor úspešne odstrániť a následne nastúpila na chemoterapiu.

V súčasnosti je Fergusonová takmer v polovici z dvanástich cyklov. Aj naďalej bojuje zo všetkých síl, aby liečba zlikvidovala všetky stopy rakoviny v tele. "Lekári to nazývajú mikrobunky a je potrebné všetky ich zničiť, aby opäť neprerástli do onkologického ochorenia. Všetko vyzerá veľmi pozitívne. Keď som počula, že mám štvrté štádium, myslela som si, že je koniec. Existujú však aj úspešné prípady a ja som jedným z nich," usmieva sa.

Lekári manželom odporučili premýšľať o splodení potomka šesť mesiacov po skončení chemoterapie, ideálne by bolo dobré počkať až dva roky. Rachael pripomenula, že všetko dobre zvláda aj vďaka tomu, lebo ju podporuje manžel. Svojim fanúšikom odkazuje, aby nezabúdali na prevenciu. "Keby som vtedy nešla k lekárovi, veci by sa určite vyvinuli inak. Nikdy nepodceňujte žiadne zmeny na tele. Vaše telo vám signalizuje, že sa niečo deje, tak to nezľahčujte. Choďte k lekárovi a povedzte mu, že niečo nie je v poriadku," dodala.