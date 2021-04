Neuveríte, čo sa dialo počas školského výletu: Učiteľ vzal žiakov na striptíz, a to nie je všetko

Päťdesiatpäťročný Richard Glenn, ktorý na škole Longridge Towers od roku 2007 pôsobil ako vedúci pre študentov záverečných ročníkov, sa v júli 2019 vydal so skupinou študentov od 16 do 18 rokov do Kostariky na školský výlet. Po šiestich dňoch ho však vedúca výpravy poslala kvôli zlému správaniu domov. Podľa komisie toto správanie zahŕňalo popíjanie alkoholu so študentami, hoci niektorí ešte nemali 18 rokov, vyhrážanie sa jednému z nich, že ho skope do hlavy a ďalšiemu, že ho zabije. "Ja nebudem mať ťažkosti, to ty budeš mať problémy," vyhlásil vtedy.

Jedného alebo viac študentov vzal Glenn dokonca do striptízového baru. Agresívne sa správal aj k vedúcej výpravy, keď sa mu snažila pomôcť vliezť do stanu. V jednej z hotelových izieb sa zas obnažil pred inou ženou, hoci komisia v tomto prípade dospela k záveru, že čin nebol vykonaný so zlými alebo sexuálnymi úmyslami.

Ilustračné foto Zdroj: Gettyimages

Podľa komisie učiteľovo správanie "vystavilo jedného alebo viacerých žiakov v jeho starostlivosti riziku, a to za situácie, keď sa nachádzali ďaleko od domova v neznámej krajine a spoliehali sa, že sa o nich postará". Richard priznal, že jeho správanie bolo nevhodné a neprofesionálne. Dodal tiež, že si kvôli opitosti nepamätá, čo sa presne stalo, ale opísané správanie nepopiera. O tri roky si bude musieť požiadať o ukončenie zákazu vykonávať svoje povolanie, dodala komisia.