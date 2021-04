Šéf svetového združenia lekárov o tom, kedy porazíme pandémiu: A takýto má názor na Sputnik

BERLÍN - Kľúčom k porazeniu pandémie ochorenia COVID-19 je vakcinácia, ale do získania kolektívnej imunity je jedinou cestou prevencia, ktorá taktiež predchádza vzniku nebezpečných mutácií koronavírusu. V rozhovore s novinármi to povedal šéf Svetovej lekárskej asociácie (WMA) Frank Ulrich Montgomery. V tejto súvislosti varuje pred unáhlenými krokmi v oblasti uvoľňovania opatrení.

To, že vírusy prirodzene mutujú, je samozrejmé, preto sa taký vývoj týka i koronavírusu. " U neho registrujeme vyše 12 000 mutácií, väčšina z nich sa ale biologicky nepresadí. Niektoré sú však úspešné; máme juhoafrickú, britskú či indickú mutáciu. Mám veľké obavy z toho, že vznikne variant, ktorý bude nielen vysoko infekčný, ale i viac smrtiaci," vyhlásil Montgomery. Tomuto vývoju sa dá podľa neho predísť obmedzením kontaktov. "Než bude dostatok očkovania, než vďaka nemu bude väčšina imúnna, tak naša jediná šanca je prevencia. Musíme obmedziť kontakty, pretože každý kontakt a každá infekcia predstavujú riziko," vysvetlil.

Zdroj: Getty Images

Vakcína ešte nikdy nebola vyvinutá tak rýchlo

Šéf WMA chce vraj tak, ako ostatní, späť svoj starý život. Chce sa prechádzať mestom a žiť bez rúška, ale teraz to nejde. Sám sa preto snaží ísť v obmedzení kontaktov príkladom. Ako predstaviteľ popredných lekárskych organizácií cestoval po celom svete, to sa ale s príchodom pandémie zmenilo. "Na poslednej skutočnej zahraničnej ceste som bol v januári 2020 v Kuvajte. Odvtedy som v Nemecku. Považujem totiž za nezodpovedné cestovať, ak človek nie je očkovaný, alebo pokiaľ nie je imúnny po predošlom prekonaní covidu-19." O víťazstve nad pandémiou vďaka vakcinácii nepochybuje. To, že vo svete vzniklo niekoľko vakcín a tak rýchlo, považuje za obrovský vedecký úspech. "Ešte nikdy nebola tak rýchlo vyvinutá očkovacia látka, doposiaľ to trvalo bežne niekoľko rokov. Najrýchlejšia bola vakcína proti mumpsu, pri tej to trvalo štyri roky," poznamenal.

Zdroj: TASR – Milan Kapusta

Vakcíny proti covidu sú podľa Montgomeryho relatívne dobre znášané. Výskyt vážnych vedľajších účinkov je minimálny, a to aj v prípade preparátu od britsko-švédskej spoločnosti AstraZeneca ktorý je spájaný s výskytom trombóz. "Ak bude mať skutočne vážne vedľajšie účinky u milióna očkovaných desať ľudí, tak z milióna nezaočkovaných, ktorí sa infikujú, môže zomrieť okolo 20-tisíc ľudí." Jasný názor na ruskú vakcínu Sputnik V, ktorá v Európskej únii ešte nezískala povolenie, ale nemá, lebo mu chýbajú potrebné dáta. "Vznikla vo vyhlásenom výskumnom stredisku Nikolaja Gamaleja. A Rusi boli vždy dobrí v prevencii a vakcínach. Očkovanie, ktoré sa dostávalo z Ruska do Nemeckej demokratickej republiky, bolo lepšie než to v západnom Nemecku," uznal. Zároveň ale doplnil, že nevieme, v akom množstve môže byť Sputnik produkovaný a v akej čistote, pretože sú o tom rozdielne informácie a názory, Taktiež vníma ako problém to, že je používaný ako politický nástroj.