Opatrenia sa uvoľňujú, pozor na príliš veľa alkoholu! Tieto jedlá pomáhajú podľa expertky pri opici

Uvoľňovanie opatrení si mnohí spájajú najmä s príležitosťou stretnúť sa opäť v kruhu blízkych a priateľov. Okrem toho, že by ste sa mali stále vyhýbať veľkým skupinám, nezabúdajte kontrolovať aj príjem alkoholických nápojov. V opačnom prípade vás môže na druhý deň čakať hotové utrpenie. Ak sa tak stane a ráno po večierku bude kruté a bolestivé, skúste siahnuť po potravinách, ktoré odporúča britská výživová poradkyňa Sian Bakerová. "Po nadmernom pití môžu ľudia pociťovať nepríjemné príznaky vrátane dehydratácie, nevoľnosti, bolestí hlavy a nespavosti. Udržiavanie hydratácie je hlavným spôsobom, ako sa vyhnúť následkom nadmerného pitia alkoholu, a tak by ste mali piť najmä veľa vody," radí. Zároveň zostavila zoznam potravín, ktoré pomôžu vášmu telu spamätať sa z náročného večera.

MLIEČNE VÝROBKY

Konzumácia mliečnych výrobkov, ako je mlieko alebo jogurt, môže pomôcť zmierniť účinky alkoholu.

Zdroj: gettyimages.com

VODA

Ako už bolo spomenuté, hydratácia patrí k najúčinnejším prostriedkom na odbúranie "opice". Pokiaľ je to možné, skúste si do nej pridať trochu cukru a soli, aby ste si vyrobili svoj vlastný rehydratačný nápoj a nahradili tak nielen stratené tekutiny, ale aj cukry a esenciálne soli. Poriadne napiť vody by ste sa mali kvôli hydratácii aj pred odchodom na párty, na ktorej viete, že budete piť alkohol.

RYBY

Bielkoviny a tuky, ako napríklad zdravé oleje nachádzajúce sa v rybách, sa udržia v žalúdku dlhšie, takže si doprajte výživné jedlo ešte predtým, ako si dáte alkoholický drink. Užívanie omega-3 a omega 6 kapsúl pred a po pití alkoholu je tiež správna voľba, ktorá pomôže žalúdku a doplní hladinu mastných kyselín potrebných na druhý deň.

Zdroj: gettyimages.com

ŠPENÁT

Horčík je jedným z prvkov, ktorého hladina počas konzumácie alkoholu klesá. Doplniť ho môžete napríklad špenátom. Táto listová zelenina má tiež protizápalové účinky a je dobrým základom pre jedlo, ktoré vám pomôže prekonať nepríjemné stavy po opilosti. Skúste si ho pridať do ranného smoothie ako súčasť ľahších raňajok alebo si ho naservírujte spolu so šalátom na obed.

BANÁN

Pitie alkoholu môže spôsobiť nerovnováhu elektrolytov (roztokov solí). Ak vyvážite ich hladinu, rýchlo sa zotavíte. Banány obsahujú primerané množstvo draslíka a po preflámovanej noci vám môžu veľmi pomôcť. Dobré je aj avokádo či ďalšie potraviny bohaté na draslík.

Zdroj: gettyimages.com

ANANÁS

Nevoľnosť je veľmi častým príznakom, ktorý ľudia pociťujú po tom, ako sa opijú. Ananás, ktorý obsahuje enzým bromelaín, môže podporiť trávenie a odľahčí vašu pečeň.

ĎUMBIER

Konzumácia ďumbieru je ďalší skvelý spôsob, ako znížiť pocity nevoľnosti, pretože nielen že zmierňuje zápal, ale aj upokojuje žalúdok. Pridať si ho môžete do čerstvého smoothie s niektorými druhmi ovocia a zeleniny bohatými na živiny, aby ste doplnili hladinu vitamínov a minerálov v tele.