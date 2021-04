FOTO Mladík si kúpil šalát: Keď ho otvoril a videl, čo je vo vnútri, zachvátila ho panika

SYDNEY - Austrálčan sa domnieval, že si z obchodu spolu so šalátom zabaleným v plastovom obale priniesol domov aj obrovského červa. Veľmi rýchlo však zistil, že o žiadneho neškodného červa nejde. Na jeho veľké zdesenie to bol síce malý, no extrémne jedovatý had.

Alex White si v supermarkete ALDI v Sydney kúpil šalát. Až doma si všimol, že sa v ňom zvíja červ. Keď však spolu s partnerkou Ameliou Neateovou začal vybaľovať šalát z obalu, zistili, že v skutočnosti ide o hada. "Strašne som sa zľakol, keď som videl, ako z jeho úst vychádza malý jazyk a začal švihať okolo seba. Uvedomil som si, že je to had, pretože červy nemajú jazyky," uviedol Alex mladík, ktorý priznal, že v tej chvíli ho zachvátila panika.

Neskôr si všimol, že obal je roztrhnutý a had mohol uniknúť. Preto ho spolu so šalátom rýchlo preniesol do plastovej nádoby na skladovanie potravín. White následne kontaktoval záchrannú organizáciu WIRES, ktorá sa o plaza postarala. Jeden zo zamestnancov organizácie vysvetlil, že ak by had Alexa uštipol, musel by ísť okamžite do nemocnice. Podľa úradov tento had prešiel neuveriteľných 870 kilometrov dlhú cestu do Sydney z baliarne v meste Toowoomba, pričom bol zabalený spolu s dvomi hlávkami šalátu. "Pracovali sme so zákazníkom a tímom spoločnosti WIRES na identifikácii prirodzeného prostredia hada, ktorým určite nie je supemarket," uviedol vo vyhlásení nemecký reťazec.

Odborník na plazy Gary Pattinson priblížil, že išlo o extrémne jedovatý druh hada belohlavého, ktorý bol dlhý menej ako dvadsať centimetrov. Pattinson sa o neho stará dovtedy, kým sa nevráti do štátu Queensland, aby hada vrátil na územie, kam patrí. "Je to prvý had, akého som kedy videl v zapečatených či zabalených výrobkoch," povedal Pattinson s tým, že v podobne balených potravinách sa nachádzajú skôr žaby.