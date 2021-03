Vedci odhalili štyri teórie o pôvode KORONAVÍRUSU: Táto je najpravdepodobnejšia

PEKING - Odborníci sa v súčasnosti zamerajú na celkovo štyri teórie toho, ako sa vírus SARS-CoV-2 mohol dostať do čínskeho Wu-chanu. Uviedol to čínsky člen medzinárodného tímu, ktorý sa zaoberá pátraním po pôvode vírusu na brífingu, ktorý sa konal na tamojšom ministerstve zahraničia.

Brífing podľa agentúry AP pôsobil ako pokus zo strany Číny oboznámiť svet s vlastným pohľadom na správu Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorej zverejnenie bolo niekoľkokrát odložené. Dokument už ale teraz vyvoláva diplomatické roztržky. USA a ďalšie krajiny sa pýtajú, či Čína mohla negatívne ovplyvniť nezávislosť vyšetrovania, Peking, naopak tých, ktorí prácu medzinárodného tímu kritizujú, obviňuje z vnášania politiky do vedeckej štúdie. Feng C'-ťien, člen výskumného tímu za čínsku stranu a námestník riaditeľa čínskeho strediska pre kontrolu a prevenciu chorôb, predložil štyri hypotézy, na ktoré sa experti sústredili.

Prvou je, že vírus na človeka preniesol netopier. Druhá predpokladá, že netopier infikoval najprv iného cicavca, ktorý následne vírus preniesol na človeka. Tretia teória navrhuje, že koronavírus sa mohol do Wu-chanu dostať s dodávkou zmrazeného jedla, štvrtá zas skúma, či sa mohol pôvodca ochorenia COVID-19 rozšíriť z wuchanského virologického inštitútu. Odborníci potom po dôkladných diskusiách hlasovali a dospeli k záveru, že ako najpravdepodnejšie sa javia prvé dve hypotézy, ktoré predpokladajú prenesenie SARS-CoV-2 na človeka zo zvieraťa, alebo tá tretia. Poslednú teóriu považujú vedci za veľmi nepravdepodobnú.

Zdroj: Getty Images

Experti WHO sa do Wu-chanu, kde bol na konci roka 2019 hlásený prvý prípad nového koronavírusu, vydali tento rok v januári, aby tam spolupracovali s čínskym kolegami. Na podobe správy sa musia zhodnúť obe strany. Peter Ben Embarek, šéf tímu WHO, na minulotýždňovej konferencii v Ženeve uviedol, že takmer 400-stranová správa sa dokončuje, kontroluje a prekladá. "Očakávame, že v nasledujúcich dňoch bude tento proces dokončený a že budeme schopní ju zverejniť," dodal Embarek.

Najpravdepodobnejším scenárom je prenos koronavírusu zo zvierat

Najpravdepodobnejším scenárom zdroja nákazy novým koronavírusom je prenos z netopierov na ľudí prostredníctvom ďalšieho živočícha. Vyplýva to zo správy WHO, do ktorej mala možnosť ešte pred jej oficiálnym zverejnením nahliadnuť agentúra AP. Odborníci, ktorí vo Wu-chane počas januára a februára skúmali pôvod ochorenia COVID-19, zároveň označili za "mimoriadne nepravdepodobnú" teóriu, že koronavírus unikol z wuchanského virologického laboratória. Výsledky dlhoočakávanej správy však nechali mnohé otázky nezodpovedané, poznamenala AP.