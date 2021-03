KORONAVÍRUS Do 19. apríla bude mať nárok na očkovanie 90 percent dospelých, tvrdí Biely dom

WASHINGTON - Vláda amerického prezidenta Joea Bidena v pondelok oznámila rozšírenie národného vakcinačného programu s cieľom zaistiť, aby do 19. apríla malo nárok na zaočkovanie proti chorobe COVID-19 až 90 percent dospelých obyvateľov USA. Informovala o tom agentúra AFP.

Biely dom dodal, že výsledkom rozšírenia vakcinačnej kampane bude aj to, že "90 percent (obyvateľov) bude mať očkovacie stredisko do piatich míľ (ôsmich kilometrov) od svojho bydliska". Zámerom administratívy prezidenta Bidena je, aby bolo počas prvých 100 dní jeho vlády, čiže do konca apríla, zaočkovaných 200 miliónov Američanov.

Pôvodným plánom bolo podať za prvých 100 dní 100 miliónov dávok - tento cieľ sa však podarilo dosiahnuť už za 58 dní. Teraz podajú v Spojených štátoch v priemere 2,5 milióna dávok vakcín denne.

V Spojených štátoch odhalili testy už viac ako 30,2 milióna nakazených koronavírusom. Komplikáciám spojeným s ochorením COVID-19 podľahlo takmer 550.000 ľudí, vyplýva z údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa.