Jeden z najzáhadnejších medicínskych prípadov: Po kontakte s toxickou pani ochorela väčšina lekárov

RIVERSIDE - Smrť Glorie Ramirezovej je jednou z najzáhadnejších medicínskych prípadových štúdií posledných desaťročí. Po jej prevoze do nemocnice údajne akútne ochorelo niekoľko zdravotníkov, ktorí s ňou prišli do priameho kontaktu. Aj napriek týmto odhaleniam sa zdá, že uzavrieť tajomný prípad je nemožné.

V roku 1994 bola 31-ročná Gloria prevezená do nemocnice v Kalifornii. V priebehu pár hodín viacero zdravotníkov, ktorí s ňou prišli do styku, akútne ochorelo. Väčšina z nich trpela svalovými kŕčmi a záchvatmi mdloby. Mnohých museli hospitalizovať. Prípad stále zostáva predmetom diskusií vo vedeckej komunite, hoci sa v priebehu rokov objavilo niekoľko rôznych teórií.

Ramirezová, ktorá v tom čase podstupovala liečbu rakoviny krčka maternice v neskorom štádiu, bola 19. februára 1994 večer prevezená do všeobecnej nemocnice v Riverside. Podľa denníka The New York Times z 22. februára po jej príchode utrpela zástavu srdca. Veci nabrali neobvyklý spád, keď zdravotná sestra pacientke urobila rutinný krvný test. Krátko po odbere krvi totiž miestnosť zaplnil silný zápach amoniaku. Lekári si tiež všimli, že vzorka krvi získala neobvyklý vzhľad, akoby obsahovala biele kryštály. Následne začalo byť mnohým lekárom zle, trpeli mdlobami, kŕčmi, ťažkosťami s dýchaním a zvracaním. U jedného z členov nemocničného personálu sa objavili akútne problémy s krvným obehom. Časopis Discover v roku 1995 informoval, že celkovo 23 z 37 zamestnancov pohotovosti malo aspoň jeden príznak. Okolo 20:30 v ten večer sa nemocnica rozhodla evakuovať personál aj pacientov a ľudí ošetrovala na parkovisku, zatiaľ čo experti testovali vzduch. Ešte v tú noc Ramirezová zomrela. Správa koronera z konca apríla 1994 odhalila, že zomrela na zlyhanie obličiek spôsobené rakovinou krčka maternice.

Zdroj: Getty Images

Záhadná choroba, ktorá zasiahla zdravotníkov, však zostala neobjasnená. Prvé správy naznačujú, že boli otrávení škodlivými plynmi, ktoré vychádzali z tela umierajúcej ženy. Veľa z príznakov skutočne pripomínalo otravu organofosfátmi - triedou chemikálií používaných v pesticídoch a v chemických zbraniach. Ramirezovej rodina ale tvrdila, že príbeh o výparoch bol iba zastieracím manévrom nemocnice. Neobvyklé okolnosti spojené s jej smrťou ich priviedli k domnienke, že lekári urobili nejakú chybu a pokúšali sa zvaliť vinu na pacientku. Iní sa domnievali, že by mohlo ísť o nezvyčajný prípad masovej hystérie, fenoménu, pri ktorom skupiny ľudí pociťujú podobné psychologické alebo fyzické príznaky ako reakciu na hrozbu, či už skutočnú alebo inú.

Zdroj: pixabay.com

Pitva ani samotné vyšetrovanie veľa neobjasnili. Nepotvrdila sa ani prítomnosť organofosfátov či iných podozrivých látok. Jedna skupina vedcov neskôr prípad preskúmala v roku 1997 a dospela k nepravdepodobnému, hoci úplne možnému vysvetleniu. Vedci z Národného laboratória Lawrenca Livermora, v ktorom sa vyvíjajú jadrové zbrane, v časopise Forensic Science International podrobne popisujú dlhú a komplikovanú reťazovú reakciu, ktorá by mohla vysvetliť záhadnú chorobu.

Špekulujú, že Ramirezová možno používala dimetylsulfoxid ako lokálny domáci liek proti bolesti. Táto liečba bolesti mohla reagovať s kyslíkom podávaným lekármi za vzniku dimetylsulfónu. Je známe, že táto chemikália kryštalizuje pri izbovej teplote, čo by mohlo vysvetliť, prečo boli vo vzorke krvi kryštály. Elektrické šoky z defibrilácie potom mohli premeniť dimetylsulfón na dimetylsulfát, vysoko jedovatý a korozívny plyn. Zatiaľ sa v každom prípade zdá, že záhadný prípad zostane nevyriešený. "Táto záhada zrejme navždy zostane záhadou," poznamenal hovorca krajského koronera Tom DeSantis.