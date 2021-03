VIDEO Študentky v roku 2011 postihol záhadný syndróm: Čudnú udalosť doteraz nikto nevysvetlil

Začiatkom roka 2012 sa v médiách objavil príbeh zo strednej školy v americkom štáte New York. Počas niekoľkých mesiacov sa u takmer všetkých, ktorí školu navštevovali, objavili nepríjemné príznaky. Okrem jedného chlapca a staršej ženy boli všetkými postihnutými ľuďmi dospievajúce študentky. Mnohé z nich zdieľali videá so svojimi neobvyklými ťažkosťami na Facebooku a na YouTube, čo vyvolalo vlnu pozornosti. Jedna zo špekulácií spája tieto komplikácie s chemickým únikom niekoľko kilometrov od školy, ku ktorému došlo pred viac ako štyridsiatimi rokmi. Iní obviňovali neďaleké miesto ťažby alebo mali podozrenie, že by to mohol byť vedľajší účinok očkovania.

O vec sa začalo zaujímať aj newyorské ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo pre ochranu životného prostredia a Agentúra pre ochranu životného prostredia. Väčšina ich bádateľských možností však rýchlo stroskotala. Agentúra Reuters uviedla, že škola a jej okolie boli testované, zatiaľ čo iné agentúry zhromažďovali vzorky pôdy. Vyšetrovanie štátnych zdravotných úradov však ukázalo, že životné prostredie v príbehu nehrá žiadnu rolu. Taktiež boli vylúčené latentné vedľajšie účinky liekov alebo vakcín, rovnako ako genetické faktory.

Neurológ z Dent Neurologic Institute Laszlo Mechtler, ktorý liečil väčšinu dievčat, napokon prezradil, čo by mohlo stáť za ich komplikáciami. Podľa jeho slov študenti prežívali formu konverzných porúch a hromadné psychogénne ochorenie, známe tiež ako hromadná hystéria. Ide o psychologický jav, pri ktorom skupina ľudí v určitej komunite alebo populácii podvedome kopíruje správanie alebo objavuje podobné príznaky. Objavuje sa to často ako reakcia na traumu alebo vnímanú hrozbu.

Niektorí z rodičov dievčat však neboli spokojní s touto diagnózou, pretože mali pocit, že experti naznačujú, že závažné príznaky sú jednoducho iba v ich hlavách. Niektorí navyše obvinili školské a zdravotnícke orgány z utajenia a tvrdili, že stav školáčok vyvolali určité faktory životného prostredia. Do leta 2012 sa príznaky mnohých z nich zlepšili a väčšina sa vrátila do normálneho života. Ukázalo sa však, že jednému z dievčat diagnostikovali Tourettov syndróm, neurologický stav charakterizovaný opakujúcimi sa mimovoľnými pohybmi a hlasovými prejavmi nazývanými tiky. Mechtler má podozrenie, že tento jediný prípad mohol nejakým spôsobom udať tón kolektívneho psychologického javu, ktorý nasledoval."Všimli sme si, že deti, ktoré neboli spomínané v médiách, sa mali lepšie; deti, o ktorých, naopak, infomovali médiá, boli stále veľmi symptomatické. Masovú hystériu skutočne podporovali národné a sociálne médiá, to všetko viedlo ku zhoršeniu symptómov tým, že sa títo ľudia dostali do popredia na národnej úrovni," dodal Mechtler.