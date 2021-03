Technologický hrdina medzi legendami

Ide o známu ikonu v komunikácii, ktorá je väčšou legendou, ako si myslíme. Dnes jej meno pozná aj malé dieťa, no o jej historickej ceste vedia najmä profesionáli.

Začalo to prvenstvom v roku 1935, keď dostala polícia v Illinois ako prvá nevídanú možnosť bezdrôtovej hlasovej komunikácie. Nasledovná verzia prispôsobená americkej armáde s označením Handie Talkie sa stala legendou a ikonou techniky druhej svetovej vojny. Ruka v ruke s Jeepom Willysom sú glorifikované dodnes. Táto legenda bola napríklad neodmysliteľnou výbavou seriálovej postavy Radara z M.A.S.H. 4077, či Breda Pitta v Nehanebných bastardoch. Prakticky sa nachádza asi v každom filme z prostredia americkej armády v 2. svetovej vojne.

Zdroj: Motorola

Prvá rádiová komunikácia amerických žltých taxíkov prebehla práve pod krídlami tejto legendy. Slangový názov "tehla" (angl. the brick), ktorý sa v 90. rokoch v obľube používal na veľké telefóny má konkrétny pôvod v modeli tejto značky zo 60. rokov - Handie Talkie, ktorého prezývali "The brick" kvôli jeho tvaru a odolnosti. Neskôr ten názov zľudovel pre ďalšie elektronické zariadenia s týmto tvarom.

Zdroj: Motorola

Reč je o komunikačných technológiách a produktoch značky Motorola, ktoré sú už od nepamäti lovebrandom nielen v USA, ale aj profesionálov po celom svete. Vďaka obľúbenosti v rôznych profesionálnych segmentoch verejných služieb, teda u hasičov, zdravotníkov, vojakov, či polícii, sa táto legenda dostala aj na dôležité výpravy. Ako prvá komunikačná značka dobila najvyššie hory sveta. V rámci expedícií ju neobmedzil ani limit najvyšších vrcholov na našej planéte. Slová "Malý krok pre človeka, no veľký skok pre ľudstvo" v roku 1969 z úst Neila Armstronga priniesla na Zem práve značka Motorola. O pár rokov neskôr prebieha prvý verejný telefonát cez mobilný telefón na svete. Model, ktorý to celé umožnil bol Motorola DynaTAC. Takže opäť Motorola. Jeho dizajn je dodnes predlohou rôznych grafických ikoniek, ktoré majú znázorňovať mobilný telefón. DynaTAC bol tiež neodmysliteľnou súčasťou imidžu Gordona Gekka (Michael Douglas) z filmu Wall Street.

Zdroj: Motorola

Motorola sa zaslúžila o množstvo ďalších technologických posunov ľudstva, včítane družíc. Stále je značkou v rukách profesionálov, no prináša rozhranie moderných technológií aj bežným ľuďom. A to prostredníctvom produktov pre nich určených, no pod znakom profesionálov, ktorí znamenajú v našom svete naozaj veľa.

