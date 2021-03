Trýznivé VIDEO: Astronaut sleduje z vesmíru tragédiu, ktorá sa odohráva na Zemi

NEW YORK - Toto video zachytáva okamih, keď astronaut s hrôzou sledoval z vesmíru, ako sa zrútila južná veža Dvojičiek počas teroristického útoku z 11. septembra v New Yorku. Nachádzal sa vtedy vo vnútri Medzinárodnej vesmírnej stanice. Spomína na strach o svojich blízkych, ktorí boli v tom čase v meste.

Frank Culbertson bol počas teroristických útokov v roku 2001 jediným Američanom, ktorý sa nenachádzal na Zemi, ale na ISS spolu s dvomi ruskými kozmonautmi. Práve tam sa stali svedkami toho, ako sa zrútili Dvojičky. Pri pohľade z vesmírnej stanice Culbertson uvidel dym, ktorý sa valil z jednej z veží. Bol to pre neho priam trýznivý okamih, o ktorom prehovoril v dokumente z roku 2014 s názvom Astronauts: Houston We Have a Problem. Zábery z neho nedávno zdieľala na TikToku osoba známa ako @footage_of_the_wtc.

"Počasie bolo v ten deň úplne jasné. Ľahko som videl New York a v ňom veľký čierny stĺp dymu vychádzajúci z mesta. Keď som priblížil videokameru, zbadal som veľkú šedú škvrnu obklopujúcu južný Manhattan. To, čo sme videli, bola druhá padajúca veža," opísal desivé momenty astronaut. O tom, čo sa v USA stalo, sa dozvedel až po tom, ako zavolal na Zem kvôli rutinnej lekárskej prehliadke. "Frank, nemáme tu dole veľmi dobrý deň," odpovedali mu v telefóne.

Zdroj: SITA

Culbertson následne vysvetlil, že z vesmíru vidí, čo sa v New Yorku deje. Na druhú stranu linky odkázal, že on aj jeho kolegovia myslia na ľudí v meste a modlia za nich. "Chcem len, aby ľudia v New Yorku vedeli, že ich mesto vyzerá z vesmíru stále veľmi krásne," dodal vo videu. V dokumente ďalej vysvetľuje, ako NASA v ten deň vybavila telefonický rozhovor s Frankovou manželkou, aby mohol skontrolovať svoju rodinu a ubezpečiť sa, že sú v poriadku.