VIDEO Internet totálna ovládla nová výzva: Ženy ju zvládnu ľavou zadnou, muži vôbec!

NEW YORK - Na TikToku sa objavila nová výzva, ktorú ženy zvládnu ľavou zadnou, no muži nie. Dôkazom je množstvo videí ľudí, ktorí výzvu nedokázali pokoriť. Niekoľko užívateľov sociálnej siete vysvetlilo, prečo muži pri zdanlivo jednoduchej výzve zlyhávajú, no opačné pohlavie s tým nemá žiadny problém.

Nová výzva na TikToku znie jednoducho - kľaknite si na podlahu a oprite sa lakťami o zem, akoby ste išli robiť plank na kolenách. Podoprite si bradu obomi rukami, pričom majte lakte stále na zemi. Následne si najprv jednu, potom druhú ruku položte na chrbát a pokúste sa udržať rovnováhu. Zdá sa, že víťazkami tejto výzvy sú ženy. Ako dokazuje množstvo zverejnených videí, muži nedokázali udržať rovnováhu a akonáhle sa dotkli chrbta, spadli na jednu stranu.

Potvrdili to aj dve hviezdy TikToku, Jason a Rachel, ktorí predviedli túto gravitačnú výzvu. Rachel to skúsila prvá a poľahky výzvu zvládla. Keď sa ju Jason pokúsil napodobniť, rýchlo spadol na zem. A podobne dopadli mnohí iní muži. Ľudia sa preto snažili nájsť vysvetlenie tohto bizarného problému. Všetko je to o ťažisku. "Ženy majú vyššie ťažisko. Je to o tvare tela," vysvetlil jeden z užívateľov TikToku. Iný argumentoval, že to súvisí skôr s výškou, ďalší, naopak, upriamil pozornosť na rozdiel v technike. "Dievčatá nemajú chrbát v 90-stupňovom uhle ako chlapci," napísala jedna osoba.

Vedec Jeremy Johnson potvrdil, že hlavná príčina tohto rozdielu spočíva v ťažisku. "Je zaujímavé, že veľa žien dokáže úspešne zvládnuť túto výzvu, zatiaľ čo väčšina mužov nie. Prečo? Všetko je to o ťažisku. U väčšiny žien je položené nižšie, zatiaľ čo ťažisko u mužov je oveľa vyššie," poznamenal Johnson na svojom blogu.