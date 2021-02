VIDEO Lydia si kúpila DNA test: To, čo odhalil, predčilo jej najhoršie obavy

LONDÝN - Žena zostala ohromená po tom, čo lekárske záznamy odhalili, že je v skutočnosti o tri roky staršia, ako si myslela. Dozvedela sa to vďaka DNA testu, ktorý si zakúpila. Napriek tomu si je ale istá, že ide o omyl. Kým niektorí sú z jej odhalenia rovnako prekvapení ako ona, iní to považujú za hlúposť.

Užívateľka TikToku menom Lydia zdieľala video, v ktorom prezradilla, že vďaka DNA testu sa dozvedela šokujúcu skutočnosť. Test si zakúpila z peňazí, ktoré dostala na narodeniny. Dúfala, že sa dozvie niečo zaujímavé o svojich predkoch. Začala preto vypĺňať svoj profil a postupne vytvárať rodokmeň. K bizarnému zvratu údajne došlo vo chvíli, keď pridala svoj dátum narodenia a systém ju informoval, že sa v ten deň nikto s jej menom nenarodil. Podľa lekárskych záznamov mala osemnásť mesiacov, keď v júli 1997 absolvovala prvé očkovanie. Nové informácie sa s tými starými ale vylučujú, pretože Lydia bola doteraz v tom, že sa narodila v máji 1998. "Z nových záznamov vyplýva, že som sa narodila v novembri 1995. To znamená, že by som mala tento rok osláviť už 26 rokov, nie 23," vysvetlila. Podľa testu DNA je tak v skutočnosti o tri roky staršia, ako si myslela.

Video, ktoré bolo doposiaľ prehraté už viac ako miliónkrát, bolo zverejnené s popisom "Som si istá, že ide iba o omyl... Pomoc?" Mnohých užívateľov tento príbeh úplne ohromil. Iní boli voči ženiným tvrdeniam cynickí a poukázali na to, že päťročné dieťa by bolo ťažké pomýliť si s dvojročným. "Tri roky ako malé dieťa je obrovský rozdiel. Predstavte si, že by ste mali štyri, ale v skutočnosti ste mali sedem," podotkla jedna osoba.

Objavili sa aj špekulácie o tom, že Lydia bola možno adoptovaná. To ale hneď vylúčila, pretože sa vraj podobá na svojich rodičov. Autorka príspevku na záver prisľúbila, že čoskoro zverejní ďalšie video s aktualizáciou svojej situácie a všetko vysvetlí.