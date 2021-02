Minister priznal: Národný vakcinačný plán som zostavoval na základe filmového thrilleru!

Spojené kráľovstvo neotáľalo s nákupom vakcín proti ochoreniu COVID-19, keď s ním začalo ešte v čase ich testovania. Rýchle rozhodnutie britského ministerstva zdravotníctva sa odzrkadlilo aj v počte zaočkovaných obyvateľov, s ktorým krajina začala 8. decembra. Do začiatku februára bolo zaočkovaných viac ako desať miliónov obyvateľov, pričom zhruba polmilióna z nich už dostalo druhú dávku. Teraz vyšlo najavo, že rozhodnutie okamžite zakúpiť veľké množstvo vakcín bolo ovplyvnené bizarnou inšpiráciou britského ministra zdravotníctva Matta Hancocka.

Zdroj: SITA/AP Photo/Kirsty Wigglesworth, File

V rozhovore pre rádio LBC uviedol, že nakúpil veľké množstvo dávok, pretože videl, ako sa vyvíjal dej filmu Contagion (Nákaza) z roku 2011. Snímka režiséra Stevena Soderbergha, v ktorej účinkovali Matt Damon, Jude Law, Kate Winslet či Gwyneth Paltrow, bola inšpirovaná situáciou okolo vírusu SARS v rokoch 2002 - 2004. Film dokumentuje pomery v krajine, v ktorej sa vzduchom šíri smrteľný vírus a zabíja infikovaných v priebehu niekoľkých dní. Rovnomerne s vírusom sa však šíria aj dezinformácie plné paniky a paranoje, ktoré ubližujú ľuďom rovnako samotná nákaza. Vo filme sa nakoniec podarí vyrobiť vakcínu a americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb vytvára poradovník na očkovanie v lotérii podľa dátumov narodenia.

Hancockovi poradcovia uviedli, že minister si bol od začiatku vedomý, že COVID-19 zastaví iba vakcína, preto sa sústredil na to, aby jej bol dostatok. Aj spomínaný film totiž poukazuje na to, že ak nebude k dispozícii potrebné množstvo očkovacej látky, šírenie nákazy sa nezastaví. Hancock sa preto rozhodol namiesto odporúčaných tridsať miliónov dávok vakcíny od AstraZeneca objednať až sto miliónov. "Film poukazuje na to, že okamih najvyššieho stresu nastáva pri zostavení očkovacieho programu. Vedci a výrobcovia musia zrazu zohľadňovať obrovské množstvo faktorov. Preto som trval na tom, aby sme pre každého dospelého objednali dve dávky. Zároveň sme už v auguste a septembri pracovali na zostavení priorít a predstavili ich verejnosti," uviedol fanúšik filmov Hancock.