FOTO Čalúnnik objavil v starej pohovke list z roku 1969: Keď si ho prečítal, nemohol tomu uveriť

PETERBOROUGH - Britský čalúnnik z mesta Peterborough našiel v zadnej časti starej pohovky list z roku 1969. Jeho obsah ho príjemne zaskočil, pretože sa týka veľmi smelej prognózy do budúcnosti. Teraz spolu s manželkou hľadajú cez sociálnu sieť autorku, ktorá má v súčasnosti už vyše šesťdesiat rokov.

List, na ktorý náhodou narazil Peter Beckerton pri svojej práci, má dátum 23. februára 1969. Predpokladá, že išlo nejakú domácu úlohu, pretože je v ňom množstvo opravených pravopisných chýb. Autorkou riadkov je jedenásťročná žiačka, ktorá bola dostatočne dôvtipná a predvídavá, aby svojimi riadkami zaskočila nálezcu. Dievčatko totiž už pred viac ako päťdesiatimi rokmi písalo o tom, že "v roku 1969 je telefón štvorcovou škatuľou, ale v roku 1980 to bude prijímač a bude v ňom možné vidieť ľudí, s ktorými hovoríte, pretože bude mať obrazovku a bude to niečo ako televízia". Vo svojej technologickej prognóze sa síce trochu sekla, pretože éru videohovorov posunula už do roku 1980, ale aj tak ide o veľmi zaujímavý postreh.

Rosa ukazuje nájdený list Zdroj: profimedia.sk

Beckerton sa teraz snaží vypátrať autorku riadkov, ktorá má v súčasnosti asi 62 rokov. Je tu teda veľká šanca, že videohovory aj sama využíva, a to najmä teraz, v období pandemických opatrení. Petrova manželka Rosa dúfa, že verejné zdieľanie listu prinesie nejaké výsledky. "Keď mi to manžel ukázal, nemohla som tomu uveriť. Je veľmi zaujímavé, ako si to dievčatko svojím detským nevinným spôsobom predstavovalo, čo všetko sa môže stať o desiatky rokov. Už len dúfam, že autorka sa spozná a nájdeme ju," povedala. Na liste, žiaľ, chýba meno žiačky, ale učiteľ vraj ohodnotil jej prácu ako dobrú.