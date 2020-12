FOTO Desaťročná PREDPOVEĎ školáka na rok 2020 obletela svet: Prečítajte si ju a pochopíte prečo

Na stránke z ročenky roku 2010, ktorá sa dostala na internet, sú zverejnené predpovede dvoch študentov na rok 2020. O desať rokov neskôr sa ukázalo, že ani jeden z nich budúci vývoj vo svete absolútne neodhadol. Zatiaľ čo Steven Rivera napísal, že "Cowboys vyhrá Super Bowl desať rokov po sebe", chlapec indického pôvodu menom Kevin Singh uviedol: "Moje predpovede na rok 2020 sú také, že všetci budú žiť v mieri a vyliečia každú chorobu, ktorá existuje."

Two very rough predictions from 5th graders in 2010.



Rok 2020 možno nazvať všelijakým, ale v dôsledku pandémie v žiadnom prípade pokojným. Mnohých pobavila predovšetkým irónia a pochabá nádej oboch študentov. Fotka ročenky obletela sociálne siete, až si nakoniec našla cestu ku samotnému Kevinovi. "Prepáčte, ľudia," napísal v reakcii na svoj optimistický komentár z roku 2010.

Aj keď sa Singh všetkým ospravedlnil, ľuďom to nezabránilo v tom, aby aj naďalej žartovali na jeho účet. "Všetko je to chyba tohto mladíka," znie jeden z twitterových komentárov. Ďalší ale konštatujú, že to Kevin aspoň skúsil. Okrem toho, optimizmus sa zíde v akejkoľvek dobe.