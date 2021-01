VIDEO Žena po pôrode zomrela na 37 sekúnd: Počas toho zažila niečo neskutočné

CHICAGO - Žena, ktorej srdce sa zastavilo na 37 sekúnd, prehovorila o tom, ako sa na seba počas toho pozerala zhora a sledovala, ako sa ju lekári snažia oživiť pomocou defibrilátora. Po pôrode totiž na krátky čas zomrela. Bol to pre ňu extrémne silný zážitok, o ktorom bol nakrútený aj dokument.

Štyridsaťdeväťročná Stephanie Arnoldová zo Chicaga porozprávala o svojom sureálnom zážitku pre streamovaciu službu Netflix ako súčasť dokumentu "Prežiť smrť". Došlo k tomu v roku 2013 po tom, ako Američanka priviedla na svet svojho syna Jacoba. Pri pôrode totiž nastali nečakané zdravotné komplikácie, v dôsledku ktorých jej na viac ako pol minúty prestalo biť srdce. Podarilo sa ju oživiť, no musela byť na šesť dní uvedená do umelej kómy. Keď sa prebudila, nevedela rozprávať ani chodiť. Počas toho, ako na chvíľu zomrela, Stephanie podľa vlastných slov videla samú seba ležať na lôžku a sledovala zdravotný personál, ako bojuje o jej život. Taktiež sa vraj stretla s duchmi svojich milovaných zosnulých vrátane starej mamy a strýka.

Zdroj: Facebook/37 Seconds

Zhruba v polovici tehotenstva bola Arnoldovej diagnostikovaný stav známy ako placenta previa, kedy placenta rastie príliš nízko a môže zasahovať do vnútornej bránky. To môže spôsobiť masívne krvácanie a v niektorých prípadoch dokonca aj smrť rodičky. Odvtedy mala Stephanie intenzívny pocit, že čoskoro umrie. "Povedala som Jonathanovi (jej manželovi), že mám veľmi silný pocit, že sa stane niečo zlé. Bola som si prakticky istá tým, že onedlho zomriem." Jej predtucha bola, bohužiaľ, správna. Vyplnila sa krátko po tom, ako porodila Jacoba v nemocnici McGaw Medical Center. "Bola som mimo svojho tela, všetko to vyzeralo ako nejaký 3D film. Videla som všetko, čo sa deje na operačnej sále. Anesteziológ stál pri mojich nohách, videla som, ktorý lekár ma oživoval defibrilátorom. Posledná vec, ktorú som počula, bolo, ako doktorka Julie Levittová hovorí "toto sa nemôže stať, toto sa nemôže stať"," opisuje Arnoldová posmrtné chvíle.

Zdroj: Facebook/37 Seconds

Po chvíli však zacítila tlak vo svojom bruchu, akoby ju niečo stiahlo späť do svojho tela. Po tom, ako sa prebudila z kómy, sa musela učiť robiť bežné veci, ako napríklad chodenie. Zotavovanie trvalo dlho a zážitok, ktorý sa jej prihodil, jej zmenil život.