VIDEO Keď uvidíte, čo spravil ženích neveste na svadbe... Ľudia sú zhrození, hneď sa s ním rozveď!

NEW YORK - Nevesta zo Spojených štátov bola nútená zastať sa svojho manžela po tom, ako sa na neho začala valiť kritika za to, ako sa správal na vlastnej svadbe. Svojej vyvolenej totiž hodil do tváre celú tortu ako pomstu za to, že ona spravila predtým to isté, len v oveľa menšej miere.

TikTok video zachytáva novomanželov pri jednej zo svadobných tradícií. Nevesta vezme trochu cukrovej polevy z torty a potre ňou ženíchove ústa. Ten jej to následne vráti aj s úrokami, keď schmatne celú trojposchodovú tortu a hodí ju žene do tváre. Spravil to s takou silou, že nevesta neudržala rovnováhu a spadla na neďalekú stoličku.

Mnohí užívatelia boli konaním mladíka mimoriadne pohoršení. "Okamžite sa s ním rozveď!" radí jeden. "Vyzerá to tak, že ju to poriadne zabolelo. Rozhodne to prehnal," poznamenal ďalší. Samotná nevesta však tvrdí, že sa nič také strašné nestalo a celý incident považuje za vtipný. "To sme jednoducho my. Všetci v sále sa na tom zabávali. Mrzí ma, že máte iný zmysel pre humor než my," bráni manžela. Niektorým ale nestačilo ani takéto vysvetlenie. "S mojím manželom sme si na našej svadbe tiež hodili do tváre koláč. Ale tvoj manžel vyzerá byť pri tom nahnevaný a vytočený. Toto podľa mňa nie je ani trochu vtipné, ale agresívne," podotkla jedna žena.