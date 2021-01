VIDEO Letuška prezradila, ktoré produkty by ste nikdy nemali kupovať v lietadle

SALT LAKE CITY - Americká letuška na TikToku zverejnila video, v ktorom radí, ktoré produkty by ste nikdy nemali konzumovať na palube lietadla. Toto video sa stalo doslova hitom internetu. Niektorí užívatelia ale tvrdia, že je od nej nezodpovedné, že hoci o tom vie, nesnaží sa to napraviť.

Kat Kamalaniová, ktorá má na TikToku takmer pol milióna fanúšikov, vo videu vysvetľuje, ktoré nápoje by ste si nemali počas letu objednávať. "Nekonzumujte tieto veci v lietadle, od letušky. Sľúbte mi, že nebudete," vyzýva ľudí s tým, aby sa vyhli konzumácii akejkoľvek tekutiny, ktorá nie je v plechovke alebo plastovej fľaši, najmä káve a čaju. "Dôvodom je to, že nádrže na vodu na palube sa nikdy nečistia a sú priam nechutné," vysvetlila.

Letuška priznala, že spolu s kolegyňami na palube nikdy nepijú čaj ani, pretože voda na zaliatie týchto nápojov pochádza zo špinavých nádob. Ďalej prezradila, že niektoré časti kávovaru v lietadle sa čistia iba vtedy, ak sú pokazené. "Celý stroj sa nečistí nikdy. A navyše sa nachádza pri toaletách," doplnila. Z rovnakého dôvodu by podľa nej rodičia by od letušiek nikdy nemali žiadať, aby im do detských fliaš načapovali horúcu vodu. Namiesto toho odporúča, aby ste požiadali o plastovú fľašu vody.

Katino video si doposiaľ pozrelo viac ako milión ľudí. Tisíce ľudí ho komentovali, aby sa podelili o svoje názory. Mnohí sa nahnevali a chceli vedieť, prečo letušky nečistia nádoby na teplú vodu, ak sú také špinavé. "Mali by ste ich vyčistiť. Vážne, je to zvrátené," napísala jedna osoba. Video okomentovala aj ďalšia letuska, ktorá Kamalaniovej slová potvrdila. "Je to 100-percentná pravda! Ako bývalá letuška to môžem potvrdiť." Nie všetkých však Katine argumenty presvedčili a niektorí napísali, že to neplatí pre všetky letecké spoločnosti. "V mojich aerolinkách sú nádoby na vodu monitorované a pravidelne dezinfikované. Oceľové nádoby od kávovarov sa tiež po každom lete menia," odpovedal ďalší komentujúci. Zároveň ale podotkol, že napriek tomu by všetka voda spotrebovaná v lietadle mala byť pred pitím fľašovaná alebo ohrievaná.