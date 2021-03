Hrozivé zistenie lekárov: Pri pôrode je možný prenos rakoviny z matky na dieťa!

TOKIO - Matky môžu pri pôrode "odovzdať" rakovinu svojim potomkom, zistili lekári z Národného onkologického centra (NCC) v japonskom Tokiu. Môže sa tak stať vo vzácnych prípadoch, kedy deti pri prvých niekoľkých nádychoch prehltnú trochu plodovej vody rodičky s onkologickým ochorením krčka maternice, píše denník The Times.

V dvoch prípadoch, ktoré odborníci opísali v odbornom časopise The New England Journal of Medicine, deti žien s rakovinou krčka maternice pri pôrode prehltli plodovú vodu a neskôr sa u nich prejavila rakovina pľúc. Lekári už skôr zaznamenali, že sa rakovina preniesla z matky na dieťa cez placentu, hoci i také prípady sú neobvyklé. S onkologickým ochorením sa stretáva jedna z tisíc rodičiek, prenos rakoviny z matky na dieťa nastáva ale len v jednom prípade z pol milióna.

Výskumný tím pod vedením NCC približuje prípad matky, ktorej bola diagnostikovaná rakovina krčka maternice tri mesiace po pôrode. Krátko pred druhým narodeninami začal jej syn kašľať, následné vyšetrenie odhalilo, že mu rakovina napadla obidve pľúca. V druhom prípade mal chlapec šesť rokov, keď mu lekári našli nádor na ľavej strane pľúc. Analýza DNA preukázala, že rakovinové bunky u žien aj ich potomkov zdieľajú rovnaké genetické mutácie.

I keď ide o výnimočnú situáciu, podobné zistenia len zdôrazňujú význam vakcinácie proti vírusu HPV, ktorý rakovina krčka maternice spôsobuje. Preočkovanosť ženskej populácie proti HPV je v Japonsku podľa The Times výrazne nižšia než v západných krajinách.