VIDEO Pláže zaplavila apokalyptická pena, ľudia sa v nej kúpu: Ukrýva ale obrovskú hrozbu

SYDNEY - Ľudia žijúci v okolí pláží severného Nového Južného Walesu a Queenslandu by sa nemali približovať k moru. V dôsledku nedávnych silných búrok sa vo vode ukrývajú morské hady a nebezpečný materiál. Je to o to zradnejšie, že pena na plážach pôsobí nevinne a ľudia majú chuť sa v nej vyváľať.

Búrky, ktoré pred dvoma týždňami zasiahli austrálsky Nový Južný Wales a Queensland, priniesli pre tamojších obyvateľov nové nebezpečenstvo. Odborníci tvrdia, že vo vode blízko pláže sa totiž môžu nachádzať morské hady a materiál, ktorý môže byť pre človeka zdraviu škodlivý. Obzvlášť nebezpečná je pena, ktorá sa vytvára vírením morskej vody s riasami, soľami, tukmi a inými škodlivinami. Na internete sa dokonca objavili zábery psa, ktorý sa doslova stratil v pene v Snapper Rocks na Gold Coast. Ľudia sa pri hľadaní domáceho miláčika tiež vrhli do peny, ktorá im siahala až po kolená. V pene sa ďalej hrali deti, zatiaľ čo ďalší ľudia sa prechádzali po pláži.

Hazel the dog rescued from sea foam in Byron Bay, Australia. Sea foam often forms when strong winds and large waves whip up the cresting waves. pic.twitter.com/KSmREu2ADs — BBC Weather (@bbcweather) December 14, 2020

Nathan Fife, vedúci miestnej záchrannej služby Surf Lifesaving Australia, varuje, že pena nie je zdraviu prospešná. "Pokiaľ ide o zdravie, nie je najlepšie nechať v nej hrať svoje deti. Tiež sú nebezpečné morské tvory, ktoré by sa do nej mohli dostať, napríklad morské hady," uviedol.

Zdroj: profimedia.sk

Podľa organizácie Marine Education Society of Australasia sa v Austrálii nachádza 32 druhov morských hadov. Aj keď sú jedovaté, riziko smrti je nízke. V austrálskych vodách doposiaľ zaznamenali iba jednu smrť spôsobenú uhryznutím morským hadom. Ak niekoho uhryzne, dotyčná osoba potrebuje protijed. Nebezpečenstvo spočíva najmä v tom, že uhryznutie nemusí byť viditeľné skôr ako po polhodine. Fife tiež odporúča vyhýbať sa chodeniu do mora, pretože pena úplne zakrýva morské dno. Riziko utopenia v dôsledku nerovného povrchu či prepadu pod hladinu je preto mimoriadne vysoké. Dobrou správou je, že pena by sa mala podľa Fifa skoro usadiť, no dovtedy by mali byť ľudia v okolí pláží, riek a potokov opatrní.